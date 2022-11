Reza Arap Buka Suara Terkait Isu Orang Ketiga: Percaya Apa yang Kalian Percaya

ERA.id - Reza Oktovian alias Reza Arap buka suara terkait isu orang ketiga di dalam rumah tangganya. Arap memilih untuk menyerahkan pandangan itu ke diri masing-masing.



Penyebab kandasnya rumah tangga Reza Arap dan Wendy Walters santar dibicarakan karena adanya orang ketiga. Arap disebut sering berselingkuh di belakang Wendy selama membina rumah tangga.



Isu perselingkuhan itu pun akhirnya dijawab oleh Arap setelah menjalankan mediasi dengan Wendy Walters, Jumat (25/11/2022). Arap mengatakan bahwa ia tidak bisa mengubah pandangan orang lain terhadap dirinya.



"Kalau menurut gue gini percaya apa yang kalian mau percaya aja, itu pertama. Jadi gue nggak akan bisa ubah mindset semua orang, yang di sini aja nggak bisa gue ubah nih, apa lagi yang ramai-ramai semua di luar sana," kata Reza Arap, dikutip Populer Seleb, Sabtu (26/11/2022).



Lalu, kata Arap, mengenai tuduhan mengkhianati pernikahan dengan Wendy, personel Weird Genius itu menyerahkan sepenuhnya kepada publik. Namun dia menekankan bahwa setiap perbuatan yang terjadi memiliki sebab dan akibat.



"Jadi kalau kalian mau percaya (isu selingkuh) tersebut silahkan. Tapi setiap poin itu ada dua sisi, tapi sayangnya gue nggak bisa share sisi gue karena itu personal life gue," tegasnya.



Lebih lanjut, Reza Arap mengaku bahagia lantaran dirinya telah menyelesaikan urusan rumah tangga dengan Wendy Walters. Ia pun berharap Wendy Walters bisa jauh lebih bahagia.



"Detik ini gue happy. Gue happy karena toh ini emang ujungnya jadi bukan awang-awang lagi. Ya, i wish her the best," tutupnya.



Diketahui Wendy Walters mengajukan gugatan cerai kepada Reza Arap ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 27 Oktober 2022. Keduanya pun menjalani proses mediasi sebelum akhirnya diputuskan dalam persidangan kelanjutan rumah tangga mereka.