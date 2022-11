Kim Kardashian Jijik dan Marah Atas Kampanye BDSM Balenciaga yang Libatkan Anak-Anak

ERA.id - Kim Kardashian baru-baru ini mengungkapkan unek-uneknya tentang kampanye iklan BDSM Balenciaga. Kim mengaku jijik dan marah atas kampanye iklan BDSM terhadap anak-anak itu.

Wanita 42 tahun yang sering berkolaborasi dengan Balenciaga itu turun ke media sosial untuk berbagi pandangan. Kim yang selama ini mendapat teror dari penggemar atas aksi Balenciaga itu mengaku jijik dan marah atas hal tersebut.

“Saya telah diam selama beberapa hari terakhir, bukan karena saya tidak merasa jijik dan marah dengan kampanye Balenciaga baru-baru ini. Tetapi karena saya menginginkan kesempatan untuk berbicara dengan tim mereka untuk memahami sendiri bagaimana ini bisa terjadi,” kata Kim Kardashian, dikutip Era, Senin (28/11/2022).

Lalu, mantan istri Kanye West itu meluapkan kekhawatirannya sebagai ibu dari empat anak. Di mana menurutnya keamanan anak harus ditingkatkan. Ia juga menilai segala bentuk pelecehan kepada anak tidak seharusnya terjadi.

“Sebagai ibu dari empat anak, saya terguncang oleh gambar-gambar yang mengganggu. Keamanan anak-anak harus dijunjung tinggi, dan setiap upaya untuk menormalkan pelecehan anak dalam bentuk apa pun seharusnya tidak mendapat tempat di masyarakat kita — titik,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui Balenciaga menuai kritik pedas dari publik setelah mereka menggunakan properti BDSM kepada anak-anak untuk kampanye iklan. Properti itu diketahui muncul pada boneka beruang yang dikenakan oleh anak-anak sebagai model.

Bukan hanya itu saja, model anak-anak itu juga dihadapkan dengan gelas-gelas kaca yang berisi minuman beralkohol. Aksi ini pun membuat Balenciaga minta maaf dan menghapus seluruh konten kampanye iklan dari platformnya.

Mengenai permintaan maaf tersebut, Kim Kardashian mengatakan bahwa ia memahami dan menghargai keputusan Balenciaga. Menurut Kim, Balenciaga akan menangani masalah ini dengan serius dan mengambil tindakan yang sesuai agar terhindar dari kejadian serupa.

“Saya menghargai penghapusan kampanye dan permintaan maaf Balenciaga. Saat berbicara dengan mereka, saya yakin mereka memahami keseriusan masalah ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan agar hal ini tidak pernah terjadi lagi,” ungkapnya.

Terkait masalah kontrak kerja sama antara Kim dan Balenciaga, mantan kekasih Pete Davidson itu mengatakan ia akan mengevaluasi hubungannya dengan merek ternama itu.

“Mengenai masa depan saya dengan Balenciaga, saat ini saya sedang mengevaluasi kembali hubungan saya dengan merek tersebut, mendasarkannya pada kesediaan mereka untuk menerima pertanggungjawaban atas sesuatu yang seharusnya tidak pernah terjadi sejak awal & tindakan yang saya harapkan akan mereka lakukan untuk melindungi anak-anak,” tutupnya.

Balenciaga dilaporkan menghapus aktivitas media sosialnya setelah mengeluarkan permintaan maaf sebagai tanggapan atas kontroversi dan menghapus gambar dari semua platform pada hari Selasa, (22/11/2022).

Fotografer pemotretan Gabriele Galimberti mengeluarkan permintaan maaf di Instagram, mengklaim bahwa dia "tidak berhak dengan cara apa pun untuk tidak memilih produk, model, atau kombinasi dari hal-hal yang sama."

Sementara itu, Balenciaga telah mengajukan gugatan USD25 juta (Rp392 miliar) terhadap perusahaan produksi North Six, Inc. dan menetapkan desainer Nicholas Des Jardins atas dugaan penyertaan dokumen hukum dari keputusan Mahkamah Agung AS tentang undang-undang pornografi anak dalam foto-foto dari kampanye tersebut.