Debut Film Komedi di Dukun Magang, Hana Saraswati Antusias Belajar Budaya Daerah

ERA.id - Hana Saraswati debut di film bergenre komedi lewat Dukun Magang. Hana mengaku senang sekaligus antusias dengan film komedi pertamanya ini.

Dalam film Dukun Magang, Hana berperan sebagai Sekar yang digambarkan sebagai seorang mahasiswi. Karakter itu membuatnya belajar berbagai budaya dan tradisi daerah.

"Sekar itu karakter yang menarik karena dia punya sisi modern, tapi tetap dekat dengan budaya dan tradisi desanya," ujar Hana saat ditemui di Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (13/6/2026).

Bukan hanya itu saja, film ini juga menjadi debutan Hana di genre komedi. Ia yang terbiasa bermain untuk horor maupun drama pun merasa antusias dengan film ini.

"Aku excited banget karena ini adalah project komedi pertama aku," katanya.

Dukun Magang mengikuti perjalanan Raka Mahardika, mahasiswa tingkat akhir yang skeptis terhadap dunia mistis. Raka berada di ujung masa kuliah karena skripsinya berulang kali ditolak.

Dalam usaha terakhirnya, ia memilih topik penelitian tentang dunia perdukunan di Desa Kalimati, desa terpencil yang dikenal kuat dengan tradisi gaib.

Perjalanan Raka ke Desa Kalimati tidak dilakukan sendirian. Ia datang bersama Boiman, sahabatnya yang penakut, humoris, dan sering sok tahu, serta Sekar, teman kampus yang memiliki hubungan dekat dengan desa tersebut. Dari sinilah kekacauan dimulai. Raka yang awalnya hanya ingin mencari bahan skripsi justru harus berhadapan dengan ritual aneh, warga desa penuh rahasia, dan teror Kuntilanak Hitam.

Film ini dibintangi oleh Jefan Nathanio sebagai Raka, Hana Saraswati sebagai Sekar, dan Fajar Nugra sebagai Boiman. Deretan pemain lain juga memperkuat cerita, seperti Adi Sudirja, Wira Nagara, Mang Osa, Salsabila Zahra, Dodit Mulyanto, Mo Sidik, dan Yan Patroman. Beberapa karakter pendukung yang turut hadir antara lain Mbah Djambrong, Tejo, Tarno, Surti, Mas Mulyanto, Pak Arief, dan Pak Bambang.

Dukun Magang garapan sutradara Chiska Doppert ini akan mengocok perut sekaligus menereor dengan kuntilanak hitam di bioskop mulai 18 Juni 2026.