Pakai Gaun Berkilau di Nikahan Chelsea Islan, Anya Geraldine Bantah Anggapan Tak Mau Kalah dari Pengantin: Penempatan Diri Itu Penting!

ERA.id - Anya Geraldine menuai sorotan setelah datang ke pernikahan Chelsea Islan dan Rob Clinton, Kamis (8/12/2022). Busana Anya dinilai berlebihan hingga disebut tak mau kalah dari pengantin.



Kontroversi busana Anya Geraldine itu muncul lewat serangkaian unggahan yang dibagikan olehnya di akun Instagram. Pada unggahan itu, Anya terlihat memakai gaun full payet yang berkilau bersama sang kekasih, Nadhif Nahiruddin.



Selain bersama sang kekasih, Anya juga membagikan kebersamaan dengan rekan artis seperti Vidi Aldiano, Sean Gelael, Yuki Kato, hingga Sheila Dara. Lalu, Anya juga berpose dengan pengantin, Chelsea Islan dan Rob Clinton.



Netizen yang melihat gaun itu lantas menyerukan kritik pedas kepada Anya. Pemain film Selesai itu dinilai tidak bisa menempatkan diri sebagai tamu undangan dengan memilih gaun yang mencolok. Diketahui gaun berkilau Anya itu merupakan rancangan dari Vivi Valencia.



"It's not your wedding Anyaaaaa," kata @mcflurry****.



"Ekor gaunnya sih yg terlalu bikin lebay.. ke kondangan orang ngapain pake ekor segala," ungkap @yuyuuuunnn****.



"Gaperna mau kalah," timpal @angelika.tar****.



"Kondangan tp gayanya kek red carpet oscar. Penempatan diri itu penting kk," ucap @skry****.



"Knp bajunya Anya payetannya mirip pengantinnya. Jd bingung mana tamu mana mantennya," ujar @ds.dhyras****.



Diketahui Chelsea Islan dan Rob Clinton resmi menikah pada 8 Desember 2022. Pernikahan itu digelar di Gereja Katedral, Jakarta Pusat, secara tertutup dan hanya dihadiri oleh orang-orang terdekat.