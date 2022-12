Jelang Akhir Tahun, Gading dan Gisel Rayakan Liburan Bersama ke London, Jadi Rujuk?

ERA.id - Meskipun sudah tidak bestatus suami dan istri, ternyata Gading dan Gisel masih menjalin hubungan yang baik satu sama lain. Belum lama ini, Gading dan Gisel terlihat sedang berlibur bersama sang anak, Gempita Nora Marten atau Gempi, sambil rayakan liburan akhir tahun ke London.

Kebersamaan berlibur bersama antara Gading dan Gisel adalah permohonan dari Gempi, dan akhirnya kedua orang tua tersebut menyetujui untuk pergi bersama seperti dulu lagi. Pada liburan kali ini, mereka bertiga sepakat memilih destinasi kota London, Inggris. Rencananya mereka akan berada di luar negeri selama kurang lebih dua minggu.

Lewat Instagram story Gading, Rabu, (28/12/2022). Gading mengunggah momen bersama ketika berada di kursi pesawat.

"Mpiii liburan yeayy. See You next year JKT," tulis Gading menandai akun Instagram Gisel.



(Instagram/gadiiing)

Gempi yang duduk diantara Gading dan Gisel, terlihat sangat gembira melihat kebersamaan orang tuanya lagi.

Tidak hanya itu, Gisel juga mengunggah momen kebersamaan mereka. Ibu anak satu itu membuat video Boomerang yang diikuti oleh Gading dan Gempi. Kedua orang tua itu tampak saling me-repost unggahan antara mereka.

"OFF WE GO #liburannyaGempi #blessed," tulis Gisel menandai akun Gading di Instagram.

Meskipun telah bercerai di tahun 2019, Gading dan Gisel diketahui kompak untuk menjaga putri mereka. Salah satunya adalah melakukan liburan keluarga.