Terawang Jerman Akan Peran Lawan Prancis hingga Elon Musk Jadi Presiden AS, Ramalan Mantan Presiden Rusia Ramai di Twitter

ERA.id - Mantan Presiden Rusia yang sekaligus sekutu dekat dari Vladimir Putin, Dmitry Medvedev, jadi bahan perbicangan di media sosial. Dia memaparkan ramalan di tahun 2023 nanti. Salah satu ramalannya yang viral adalah akan terjadi perang Jerman dengan Prancis dan perang saudara di Amerika yang mengakibatkan Elon Musk jadi presiden.

Lewat Twitter pribadi Medvedev, Rabu, (28/12/2022). Thread soal ramalan itu telah dilihat 34 juta orang dan disukai sebanyak 46 ribu orang.

"Pada Malam Tahun Baru, semua orang membuat prediksi. Banyak yang muncul dengan hipotesis futuristik, seolah bersaing untuk memilih yang paling liar, dan bahkan yang paling tidak masuk akal. Inilah kejadian apa yang bisa terjadi pada tahun 2023:," tulis Medvedev.

On the New Year’s Eve, everybody’s into making predictions



Many come up with futuristic hypotheses, as if competing to single out the wildest, and even the most absurd ones.



Here’s our humble contribution.



What can happen in 2023: