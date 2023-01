Anak Elvis Presley Lisa Marie Meninggal Dunia, Diduga Akibat Serangan Jantung

ERA.id - Putri tercinta mendiang Elvis Presley, Lisa Marie Presley, meninggal dunia, Kamis (12/1/2023) waktu setempat. Lisa diduga mengalami serangan jantung sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhir.



Ibunda Lisa, Priscilla, membenarkan kabar duka itu lewat sebuah pernyataan. Lisa digambarkan sebagai pribadi yang kuat dan penuh kasih.



"Dengan berat hati saya harus berbagi berita yang menghancurkan bahwa putri saya yang cantik Lisa Marie telah meninggalkan kami," kata Priscilla, dikutip People, Jumat (13/1/2023).



"Dia adalah wanita yang paling bersemangat, kuat dan penuh kasih yang pernah saya kenal. Kami meminta privasi saat kami mencoba menangani kehilangan yang mendalam ini. Terima kasih atas cinta dan doanya. Saat ini tidak akan ada komentar lebih lanjut," lanjutnya

Menurut laporan, pada Kamis pagi Lisa dilarikan ke rumah sakit karena diduga mengalami serangan jantung. Seorang juru bicara Departemen Sheriff Los Angeles mengkonfirmasi bahwa para medis menerima panggilan di Calabasas untuk merawat seorang wanita berusia 50-an yang tidak bernapas.



Ketika para medis tiba, mereka langsung melakukan pertolongan pertama dengan CPR. Setelah melihat adanya 'tanda-tanda kehidupan', wanita itu dipindahkan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan.



Juru bicara Departemen Pemadam Kebakaran wilayah Los Angeles membenarkan bahwa mereka dikirim ke alamat itu atas panggilan henti jantung.



Lahir di Memphis, Tennessee pada 1 Februari 1968, tepat sembilan bulan setelah pernikahan Elvis dan Priscilla, Lisa Marie dibesarkan sebentar di daerah itu sebelum pindah ke Los Angeles pada usia 4 tahun bersama ibunya setelah perceraian orang tuanya pada tahun 1973.



Elvis Presley sendiri meninggal pada Agustus 1977 saat Lisa berusia 9 tahun. Lisa menjadi pewaris tunggal atas tanah dan rumah di Graceland milik ayahnya setelah kepergian kakek dan neneknya.



Sepanjang hidupnya, putri Elvis Presley ini pernah menikah dengan seorang musisi asal Chicago, Danny Keough, di tahun 1988. Dari pernikahan itu, ia memiliki dua orang anak, Riley dan Benjamin. Sayangnya setelah lima tahun bersama, mereka memutuskan unuk bercerai.



Kurang dari sebulan kemudina, Lisa menikah dengan Raja Pop, Michael Jackson. Tapi pernikahan itu berjalan dengan singkat. Lisa dan Michael bercerai setelah dua tahun bersama.

Pada tahun 2000, Lisa Marie bertunangan dengan musisi kelahiran Hawaii John Oszajca, meskipun hubungan itu berakhir ketika dia bertemu dengan aktor Nicolas Cage di pesta ulang tahun Johnny Ramone pada tahun 2000.



Dua tahun kemudian, Lisa Marie dan Nicolas Cage menikah di Hawaii dengan upacara tertutup sekigus memperingaati 25 tahun kematian Elvis. Namun, kurang dari empat bulan setelah pernikahan mereka, pasangan itu mengumumkan bahwa mereka akan berpisah.



Pernikahan keempatnya datang pada tahun 2006 dengan Michael Lockwood, dan Lisa Marie menyambut putri kembar, Harper dan Finley, dua tahun kemudian. Lisa Marie kemudian mengajukan gugatan cerai pada Juni 2016. Perceraian mereka diselesaikan pada 2021. Sejak berpisah, mereka terlibat dalam pertarungan hak asuh anak.



Selain disorot kehidupan pribadinya dengan pernikahan berulang kali, Lisa Marie juga pernah merilis tiga album. Salah satu albumnya, To WHom It May Concern tahun 2003 mendapat sertifikat emas setelah terjual lebih dari 500.000 di Amerika Serikat. Begitu juga dengan album So What (2005) dan Storm & Grace (2012).



Anak Elvis Presley ini juga dikenal sebagai seorang yang dermawan karena telah mengawasi Yayasan Amal Elvis Prelsey yang memberi manfaat bagi keluarga tunawisma serta menawarkan perumahan gratis, tempat penitipan anak, dan layanan lain untuk keluarga yang membutuhkan.



Dia juga bekerja dengan Angel Network Oprah Winfrey untuk memberikan bantuan kepada mereka yang terkena dampak Badai Katrina, serta Dream Factory untuk memberi manfaat bagi anak-anak dengan penyakit atau cacat yang mengancam jiwa.