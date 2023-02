40 Tahun Mangkrak di Bandara, Jet Pribadi Elvis Presley Dilelang Rp3,9 Miliar

ERA.id - Jet pribadi milik Elvis Presley akhirnya dilelang setelah hampir 40 tahun diparkir di padang pasir di Roswell International Air Center, New Mexico. Jet pribadi itu di lelang seharga 260.000 dolar AS.

Lockheed 1329 Jetstar tahun 1962 milik King of Rock and Roll itu dijual lewat acara lelang seharga 260.000 dolar AS atau sekitar Rp3,9 miliar. Jet pribadi itu dilelang bulan lalu di hari ulang tahun Elvis Presley yang ke 88 tahun.

Selama acara lelang Priscilla Presley hadir di Mecum Kissimmee Collector Car di Florida. Penawaran jet pribadi Elvis dimulai dari 100.000 dolar AS (Rp1,5 miliar) dan naik secara perlahan sebelum mencapai harga penjualan akhir.

Diketahui penawar yang berhasil membawa pulang jet pribadi milik Elvis itu melakukan penawaran lewat sambungan telepon dan tidak menyebutkan identitasnya.

Jet pribadi Elvis Presley (Dok: Mecum Auctions)

Menurut situs lelang, Elvis membeli pesawat itu pada 22 Desember 1976 seharga 840.000 dolar AS dan menggunakannya bersama dengan dua jet lainnya. Jet pribadi itu dibeli oleh Elvis untuk mengangkut band TCB miliknya, grup cadangan, Kolonel Tom Parker dan Mafia Memphis selama konser di seluruh negeri.

Jet pribadi itu dapat menampung hingga sembil orang di sofa berlapos beludru merah dan kursi penumpang yang dapat diputar dan direbahkan. Panel kayu dan perangkat keras berlapos emas, termasuk penutup jendela melngkapi nuansa jet tahun 60-an.

Selain itu, jet milik Elvis juga dilengkapi dengan pemutar RCA VCR dan pemutar kaset. Lalu ada kamar kecil dengan mejar rias lengkap dengan dapur yang mencakup area persiapan makanan dengan dispenser minuman, micorowave Kenmore.

Menurut Laporan Robb, pemilik terakhir pesawat tersebut adalah pengusaha California Jim Gagliardi, yang membeli jet tersebut pada lelang tahun 2017 seharga 430.000 dolar AS.