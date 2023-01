Venna Melinda Alami KDRT dari Ferry Irawan, Athalla Naufal Ungkap Reaksi Adik Sambung

ERA.id - Athalla Naufal mengungkapkan reaksi adik sambungnya, Vania Athabina yang ketika tahu sang ibunda, Venna Melinda menerima KDRT dari Ferry Irawan. Meski baru berusia 7 tahun, Athalla mengatakan bahwa sang adik seolah memahami situasi Venna.



"Yang aku kagum dari Vania ini, dia untuk umur 7 tahun sangat pengertian sama situasi mama," kata Athalla Naufal di YouTube Deddy Corbuzier.



Vania mengetahui KDRT yang dialami Venna dari sang nenek. Memahami kondisi Venna, Vania disebut tak mempermasalahkan bila nantinya Ferry Irawan tak lagi tinggal bersama mereka.



"Dia cuma dikasih tahu kalau dada (Ferry Irawan), dia dibilang sama nenek aku gini "dada sudah nyakitin mama, Vania nggak apa-apa nggak ada dada. And she is understand," jelas Athalla.



Athalla menyebut bahwa Vania lebih mengkhawtirkan kondisi sang ibu. Ia kerap menanyakan kapan Venna kembali pulang, dan ini membuat Athalla kagum dengannya.



"(Kata Vania) 'iya nggak apa-apa, mama kapan pulang? Get well soon ya mama'. Itu yang bikin aku kayak hebat banget untuk anak umur segitu bisa punya kedewasaan yang hebat banget," pungkas Athalla Naufal.



Sementara itu, kasus KDRT yang dialami oleh Venna Melinda ini sedang dalam proses hukum dan Ferry sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tak hanya kasus KDRT, Venna Melinda juga dikabarkan akan menggugat cerai Ferry Irawan.