Ngeri, Pesawat Tunggal Mendarat Darurat dan Terbakar, Pilot Berhasil Selamat Meski Sempat Terjepit Roda

ERA.id - Seorang pilot berhasil selamat setelah mengalami kecelakaan pesawat di Texas. Pilot itu selamat tanpa mengalami luka setelah terjepit roda atas pesawat.



Departemen Keamanan Texas mengatakan pesawat bermesin tunggal itu jatuh di sisi utara SH-99, Minggu (22/1/2023) waktu setempat. Pesawat itu melakukan pendaratan darurat di jalan raya yang padat dan menabrak penghalang serta terbakar di jalan raya.



Dalam rekaman yang tersebar di media sosial, seorang saksi memperlihatkan kepulan asap hitam yang membumbung dari lokasi kecelakaan. Sebuah foto yang dibagikan oleh Departemen Keselamatan menunjukkan pesawat kecil di dekat pintu keluar jalan raya Telge Road dengan bagian depan menghadap ke bawah.



Pilot yang mengemudikan pesawat tunggal itu dilaporkan dalam keadaan selamat meski terjepit roda bagian atas pesawat. Laporan itu menyebut pesawat kehilangan tenaga saat mendekati jalan raya.



"Kami senang melaporkan bahwa dia tidak terluka. Rupanya pesawat kehilangan tenaga saat mendekati jalan raya," kata juru bicara Departemen Keamanan Publik Texas, dikutup People, Selasa (24/1/2023).

TxDOT crews on scene of hazmat/ plane crash incident on SH 99 at Telge. Currently all eastbound lanes of SH 99 blocked at Telge. FAA on scene investigating. Once plane is removed, crews will begin hazmat cleanup. pic.twitter.com/lz3AB4UHlO