8 Karakteristik Pengusaha yang Harus Kamu Miliki Agar Bisnis Dilirik

ERA.id - Pandai membaca peluang menjadi salah satu cara pengusaha dalam mencari inspirasi untuk memulai bisnis. Kamu harus mengenali peluang bisnis yang baik supaya tidak mengalami kerugian dalam menjalankan usaha.

Agar bisnismu dilirik dan berkembang pesat, pahami dulu tentang karakteristik yang perlu diasah supaya sukses menjadi pengusaha.NJika memiliki karakteristik pengusaha yang baik, dijamin produk yang kamu jual akan dilirik dan laris manis.

Berikut 8 karakteristik pengusaha yang harus kami miliki dari Arief Syarifudin, Marketing and PR Director MG Motor Indonesia saat ditemui di Bengkel Space, Jl. Jendral Sudirman, Senayan, Jakarta Selatan pada Rabu (25/1/2023).

Konferensi pers MG Motor Indonesia (Foto: Era.id/Adelia Hutasoit)

1. Creativity

Memulai suatu usaha tidak hanya membutuhkan modal yang cukup, namun sebuah ide usaha kreatif sangat dibutuhkan agar membawa kesuksesan pada bisnis kamu jalankan.

"Selalu memiliki ide-ide baru," katanya.

2. Explore

Dalam memulai berbisnis, kamu bisa mencoba atau mengembangkan produkmu dengan hal-hal yang berbau. Ini bisa menjadi inovasi baru pada produk yang kamu jual.

"Selalu ingin mencoba hal yang baru," tuturnya.

3. Imagination

Seorang wirausahawan mempunyai daya imajinasi dan intuisi yang membentuk daya kreavitas yang tinggi.

"Menghasilkan karya-karya baru lewat imajinasi yang kreatif," ucapnya.

4. Expression

Menjadi diri sendiri sangat diperlukan dalam menjalankan bisnis. Sebab, pelaku usaha bisa mengekspresikan dirinya menjadi apa adanya dan tidak merasa terbebani.

"Menjadi diri sendiri dan tidak takut berekspresi," imbuhnya.

5. Fearless

Dalam menjalankan bisnis tentu kita akan mendapatkan tantangan, di luar ekspektasi. Namun, kamu harus bisa melewati hambatan itu dan mencoba dengan berbagai kesempatan.

"Berani menerima tantangan dan kesempatan," paparnya.

6. Adventure

Konferensi pers MG Motor Indonesia (Foto: Era.id/Adelia Hutasoit)

Selain untuk bisnis, kamu juga harus memikirkan diri sendiri. Kamu bisa mencoba berpetualang ke tempat-tempat baru sebagai refreshing otak. Selain itu, kamu bisa mendapatkan inspirasi atau ide baru.

"Berpetualang ke tempat baru menjadi bagian dari gaya hidup," ucapnya.

7. Technology

Dampak positif dari berkembangnya teknologi digital menjadikan banyak ide-ide dan inovasi baru bermunculan, khususnya dalam dunia bisnis. Maka dari itu, kamu harus mudah beradaptasi di dunia teknologi digital.

"Cepat beradaptasi dengan teknologi modern," tuturnya.

8. Spark

Dalam proses menemukan ide bisnis yang kreatif, kita disarankan untuk berpikir di luar kotak (out of the box thinking). Sebisa mungkin kamu memasarkan produk yang belum ada sebelumnya.

"Selalu ingin menjadi yang pertama agar selalu tercipta 'spark' dalam hidupnya," paparnya.