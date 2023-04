Usung Adat Jawa, Tri Suaka dan Nabila Maharani Resmi Menikah di Tepi Pantai

ERA.id - Kabar bahagia datang dari penyanyi Tri Suaka. Ia dan Nabila Maharani akhirnya resmi menikah di Yogyakarta pada Kamis (27/4/2023). Prosesi akad nikah hanya dihadiri inti saja.

Dalam video itu, Tri Suaka dan Nabila Maharani berada dalam meja akad. Pernikahan digelar dengan adat Jawa. Momen Tri Suaka remi menikahi Nabila terungkap dari unggahan salah satu kerabat Tri Suaka.

"Saya nikahkan Nabila Maharani, anak perempuan saya, nikah untuk ananda sendiri, dengan maskawin seperangkat alat salat, uang tunai Rp 270.420 dan logam mulia seberat 23 gram dibayar tunai," kata ayah Nabila Maharani, dikutip dari akun Instagram @rinatriaaa pada Kamis (27/4).

"Bagaimana sah, para saksi?" tanya penghulu.

"Sah, sah dan sah," teriak tamu yang hadir.

Prosesi ijab kabul berlangsung di area terbuka dengan pemandangan laut. Ombak pantai laut selatan Jogja menjadi latar cantik momen sakral pernikahan Tri Suaka dan Nabila.

Sebelumnya, Nabila Maharani membagikan momen foto prewedding bersama Tri Suaka. Ia memberikan isyarat bahwa dirinya dan Tri Suaka akan segera menikah.

"Kami akan membangun keluarga yang bahagia. Amin.. #tilljannah," tulis Nabila Maharani.

Unggahan itu mendapatka banyak respon dari rekan sesama selebriti. Mereka mengucapkan selamat atas pernikahan Nabila Maharani dan Tri Suaka.

"Kirain promo single kemarin, ternyata beneran. Happy wedding buat kalian," tulis Della Firdatia.

"Nabilaaa dan Tri. Alhamdulilah, selamat ya both of you! Sakinnah Mawaddah Warohmah hingga maut memisahkan," kata Aviwkila.

"Wah congrats sayang, samawa till Jannah Aamiin." ungkap Marissya Icha.