Tingkatkan Branding Wonderful Indonesia, Kemenparekraf Buka Peluang Kolaborasi dengan Manchester United

ERA.id - Wonderful Indonesia sebagai national branding pemerintah Indonesia untuk meningkatkan citra pariwisata Tanah Air di mata internasional berpeluang untuk bekerja sama dan berkolaborasi dengan salah satu tim sepak bola legendaris asal Inggris Manchester United (MU).

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno saat The Weekly Brief With Sandi Uno di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Senin (8/5/2023) mengatakan pihaknya telah melakukan komunikasi dengan Molly Stires sebagai Partnerships Manager Manchester United.

“Kami masih menjajaki tahap awal dan brand Manchester United ini merupakan brand olahraga yang terkenal. Dan brand Wonderful Indonesia juga harus ditingkatkan di dunia internasional,” katanya.

Berdasarkan Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI), Indonesia dengan brand Wonderful Indonesia berada di peringkat 40 dari 140 negara. Mengungguli negara-negara di Asia Tenggara seperti Malaysia dan Vietnam.

“Kolaborasi ini menjadi brand strategi pariwisata kita untuk bekerja secara optimal. Namun saya tidak puas, menurut saya kita harus tingkatkan (brand) Wonderful Indonesia agar memiliki equity yang lebih kuat," katanya.

Menparekraf Sandiaga juga mengatakan, untuk saat ini, pihaknya masih menjajaki bentuk potensi kerja sama dengan MU, jika dapat terwujud maka terbuka peluang lebih luas untuk dapat meningkatkan brand awareness Wonderful Indonesia ke mata dunia internasional.

“Namun pasti sejalan dengan besarnya brand Manchester United juga dibutuhkan investasi yang sangat besar,” ujarnya.