Libur Sekolah, Kemenparekraf Luncurkan Wonderful Indonesia Co-Branding School Break 2024, Rekomendasi Wisata Edukasi

ERA.id - Libur panjang sekolah telah tiba. Saatnya anak sekolah mengisi waktu libiuran bersama keluarga sebelum kembali ke sekolah. Dalam libur yang durasinya hampir satu bulan ini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) melalui brand Wonderful Indonesia meluncurkan program aktivasi “Wonderful Indonesia Co-Branding School Break 2024" bertajuk Co-branding: Travel Responsibly untuk memperkenalkan pariwisata hijau dan berkelanjutan pada momentum libur sekolah.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno dalam "The Weekly Brief with Sandi Uno" di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Senin (24/6/2024), menjelaskan program "School Break" ini menawarkan wisata edukasi sebagai pilihan alternatif selama libur sekolah.

Kegiatan ini berupaya memberikan pengalaman edukatif kepada wisatawan, khususnya mereka yang berusia muda mengenai dampak lingkungan dan pengolahan produk bekas menjadi sesuatu yang kreatif.

“Dan ini ada di empat kota yang akan kita kunjungi pada Juni-Juli, Jakarta AQuarium dan Safari, Saung Angklung Udjo Bandung, HeHa Stone Valley Yogyakarta, dan Beachwalk Shopping Center Bali,” kata Menparekraf.

Periode libur sekolah ini tidak hanya berlangsung di Indonesia, tapi juga di luar negeri sehingga berpotensi menjadi wisata alternatif bagi wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia.

Aktivasi ini melibatkan 21 mitra co-branding yang berkolaborasi sebagai penyedia venue, penyedia sampah produk, penyedia layanan waste management hub, penyedia layanan kargo, penyedia hadiah games, hingga pelaku upcycle pasca-event.

Co-branding tersebut di antaranya Jakarta AQuarium dan Safari, Saung Angklung Udjo, HeHa Stone Valley, Beachwalk Shopping Center, Aice, Paxel, Dagadu Djokdja, Dama Kara, Bodypack, Pipiltin Cocoa, Finna Food, Lokalate, BEJO Jahe Merah, El Hotel Group, AVO Group, Rumah Atsiri Indonesia, homLiv, Gofress, Grab, Pala Nusantara, dan Bank Sampah Bersinar.

Deputi Bidang Pemasaran Kemenparekraf/Baparekraf, Ni Made Ayu Marthini, menyampaikan bahwa pengunjung acara ini dapat melihat pameran instalasi upcycle yang menampilkan karya seni kreatif yang

terbuat dari produk bekas pakai hasil aktivitas bisnis para mitra co-branding.

“Kami juga punya bank sampah, ini juga akan membuat instalasi dengan sampah-sampah yang dikumpulkan, jadi akan banyak kegiatan yang kita lakukan bersama dengan mitra co-branding,” kata Made.

Selain Pameran Instalasi Upcycle, pengunjung juga bisa belajar tentang waste management dan bermain games berhadiah. Event ini diharapkan menginspirasi terciptanya wisata hijau dan berkelanjutan bagi wisatawan.

Co-Founder Paxel, Zaldy Ilham Masita, menyampaikan rasa senangnya dapat mendukung program Wonderfull Indonesia yang berkaitan dengan isu keberlanjutan lingkungan.

“Di Paxel ada Paxel Recycle sudah berjalan hampir 3 tahun, kami kemarin hitung ternyata sudah hampir 9 juta karbon yang bisa diserahkan ke bank sampah melalui program berbentuk mengambil sampah-sampah bekas packaging e-commerce. Jadi ini kami support, sirkular ekonomi ini kita bisa buktikan memang benar-benar bisa berjalan, karena masalah lingkungan ini tidak hanya bagian dari sosial, jadi win win secara bisnis bisa berputar,” kata Zaldy.

National Marketing Communications Manager PT Sekar Laut Tbk. (Finna Food), Wenny Vianna, menyampaikan bahwa banyak manfaat yang dirasakan setelah bergabung sebagai mitra Co-branding Wonderful Indonesia, salah satunya rasa percaya dari publik.

“PT Sekar Laut Tbk. ini mungkin sudah hampir 1 dekade join dengan Wonderful Indonesia, kami sudah menampilkan logo Wonderful Indonesia dan terbukti sangat berdampak, karena juga menimbulkan rasa percaya publik dari masyarakat Indonesia sampai ke mancanegara. Kami juga beberapa kali mendapatkan penghargaan sebagai eksportir terbaik, tentu saja kami membawa nama baik WI,” kata Wenny.