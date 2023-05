Wakili Indonesia di Hannover Messe 2023 Jerman, Dreamaxtion Tunjukan Inovasi Anak Bangsa

ERA.id - Dreamaxtion (PT Dreamaxtion Teknologi Internasional) diundang oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia untuk mewakili negara di Hannover Messe 2023, pameran industri terbesar di dunia yang diselenggarakan di Hannover, Jerman, 17-21 April 2023. B

ersama lebih dari 16.000 partisipan internasional, Dreamaxtion menjadi satu-satunya perusahaan solusi Human Capital asal Indonesia yang terpilih untuk menampilkan Dreamtalent, platform tes psikometri untuk screening kandidat dan asesmen karyawan, sebagai salah satu inovasi anak bangsa hadapi Industri 4.0.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan tema dan strategi besar Indonesia dalam Hannover Messe 2023 yakni “Making Indonesia 4.0". Salah satu fokusnya adalah adalah meningkatkan sumber daya manusia melalui Pendidikan dan Pelatihan Teknik dan Kejuruan, sebagai strategi Indonesia untuk menjadi negara yang percaya diri, optimis, dan maju dalam Industri 4.0.

Booth Dreamaxtion yang terletak di Indonesia Partner Country Pavilion Hall 2, Stand A02 ini mengundang pengunjung untuk mencoba live assessment dan mendapatkan laporan psikometri tentang minat karir, kepribadian, strengths dan job fit. Tidak hanya itu, pengunjung juga dapat mengintip VIPS+ Psychometric Model, assessment model yang didesain Dreamaxtion untuk membantu perusahaan memprediksi kinerja kandidat dan mengukur potensi karyawan.

“Kami ingin menunjukkan kemajuan Indonesia dalam penerapan ilmu psikometri untuk Human Capital, terutama dalam screening kandidat dan asesmen karyawan,” ujar Victor Osman, CEO dan Founder Dreamaxtion.

Dirinya menambahkan, ketika teknologi industri telah mengubah cara kita bekerja, people tetap menjadi aset terbesar perusahaan. Melalui data psikometri yang objektif, perusahaan dapat memahami motivasi talent serta strength alami mereka yang paling bermanfaat, sehingga nilai dari Human Capital dapat meningkat dan otomatis memberi keuntungan bagi kedua belah pihak, di samping mempercepat penyerapan tenaga kerja dengan tepat untuk kebutuhan industri.

Sebagai satu-satunya perwakilan Indonesia yang terpilih menjadi pembicara di Hannover Messe 2023, Victor Osman juga memberikan seminar mengenai pentingnya asesmen psikometri dan trait kepribadian tertentu dalam rekrutmen startup bertajuk “How To Build The Right Starting Team For Startups” pada 18 April 2023. Dalam kesempatan tersebut, Victor Osman juga diundang dalam forum bertajuk kesempatan bisnis dan berkarir di Leibniz Universität Hannover, yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Jerman.

Untuk memperkaya pengalaman pengunjung, Dreamaxtion menyelenggarakan sesi khusus untuk para co-exhibitor di Indonesia Pavillion untuk melakukan diskusi terbuka bersama para pemimpin industri Indonesia seputar solusi dan isu Human Capital yang dihadapi setiap perusahaan.