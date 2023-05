Hadir di Cannes Film Festival 2023, Raline Shah Tampil Menawan Kenakan Kebaya

ERA.id -

Raline Shah kembali mencuri perhatian dengan menghadiri ajang internasional, Cannes Film Festival 2023. Berbeda dengan tahun sebelumnya, kali ini Raline hadir dengan memamerkan kebudayaan Indonesia.

Saat berjalan di red carpet premiere film Firebrand, Raline tampil menawan mengenakan kebaya. Dilihat dari Instagramnya, Raline mengenakan kebaya Jawa berwarna biru dari Maison Baaz Couture.

Bintang film 5 CM itu memadukan kebaya tersebut dengan kain batik bermotif yang menambah keindahan penampilannya. Kebaya yang dipakai juga tampak megah dengan tambahan ekor panjang.

Raline Shah di Cannes Film Festival (Instagram)

Aura anggun Raline semakin terpancar dengan rambutnya yang disanggul modern. Ia juga mengenakan perhiasaan mewah, yakni kalung berlian bermata safir biru dan cincin dengan warna senada dari brand Chopard.

"Hi everyone, it's sunny day in Cannes. Finally, ada matahari karena beberapa hari ini hujan deras dan dingin sekali. Dan kali ini aku gunakan kebaya aku dan batik buat premiere film yang kedua," tulis Raline Shah di Instagram Storiesnya.

Pada beberapa unggahan Instagramnya, Raline juga tampak bertemu dengan deretan aktor dan aktris ternama dunia di acara tersebut. Salah satu yang ditemuinya adalah Michelle Yeoh.