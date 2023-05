Maksimalkan Potensi Website, Inilah Kelebihan Wordpress Bagi User Kembangkan Bisnis hingga Komunitas

ERA.id - WordPress adalah salah satu platform CMS (sistem manajemen konten) paling populer di dunia. Hal ini terbukti dari banyaknya website yang menggunakan WordPress, dari website kecil hingga website besar sekalipun.

WordPress yang menggunakan teknologi open source dapat berkembang pesat karena memungkinkan para pengembang maupun pengguna untuk mengubah, menyesuaikan, dan memperbaiki WordPress sesuai kebutuhan mereka secara gratis. Hal tersebut pula yang menyebabkan WordPress berevolusi cukup pesat.

Selama 13 tahun terakhir, pertumbuhan WordPress rata-rata meningkat sekitar 1-4 persen. WordPress juga menguasai 43 persen dari semua situs web di internet, dan memegang 65 persen pangsa pasar untuk sistem manajemen konten yang ada. Maka tidak heran jika sekitar 660 website WordPress dibuat setiap harinya.

Media meet up Niagahoster

"Tidak mengherankan jika 90 persen pelanggan Niagahoster juga mempercayakan WordPress sebagai platform website mereka, karena WordPress memang dapat diandalkan untuk berbagai kebutuhan. Mulai dari blog pribadi hingga website toko online," ujar Ayunda Zikrina, Head of Brand and Communication Team Niagahoster, dalam kesempatan Media Meetup pada Selasa (30/5/2023).

Sejak awal berdiri, Niagahoster berkomitmen agar setiap orang dapat memaksimalkan potensinya di internet melalui website. Di sisi lain, WordPress sebagai platform website open source mengharapkan kontribusi pengguna agar terus menjadi lebih baik. Sehingga, Niagahoster berusaha untuk ambil bagian dalam upaya mengembangkan WordPress dan komunitasnya.

WordPress Indonesia pun terus berusaha untuk dipandang sebagai komunitas inklusif, bukan eksklusif. WordPress menyediakan ketersediaan platform internal dan event-event edukasi yang ramah, dukungan terhadap agenda komunitas, mendelegasikan karyawan dalam program Five for the Future, hingga keikutsertaan dalam program-program yang diadakan oleh komunitas.