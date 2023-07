Cerita Mikha Tambayong dan Chelsea Islan Berlaga di Panggung Teater, Harus Belajar Dialeg Betawi Dua Bulan

ERA.id - Aktris Chelsea Islan dan Mikha Tambayong menceritakan kesulitannya berlaga pada pementasan seni teater Ariyah dari Jembatan Ancol, yang kisahnya diangkat dari legenda urban Jakarta Si Manis Jembatan Ancol.

Istri Deva Mahenra itu mengatakan salah satu faktor yang menjadi kesulitan terbesarnya adalah tidak ada pengulangan bila ada kesalahan. Perbedaan ini disebut Mikha sangat menonjol dan jadi yang utama dalam berlaga di atas pentas teater.

“Perbedaanya tentunya dari segi gestur kita sudah pasti berbeda, ini kan kita enggak bisa ada take satu take dua atau take tiga, take satu semua dari awal sampai akhir,” kata Mikha, dikutip Antara.

Wanita keturunan Minahasa itu menyebut baik dirinya, Chelsea, dan juga pelakon lain yang terlibat telah berlatih dengan matang agar tiap-tiap aspek pementasan terekam dengan baik dalam memori otot, sehingga mampu berlaga dengan gestur dan skrip di luar kepala.

“Nah itu kenapa persiapan kita harus sangat matang supaya udah jadi memori otot, jadi setiap kita naik ke atas panggung, dialog yang kita ucapkan, gerakan-gerakan blocking kita, semuanya sudah terlatih dengan baik,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Chelsea Islan mengatakan ia dan para pemain lainnya telah berlatih keras selama hampir dua bulan. Riset soal dialek bahasa dan budaya Betawi yang menjadi latar ia lakukan demi menampilkan yang terbaik.

“Kami sudah berlatih hampir dua bulan dan selama kita berproses bersama, kita berkarya bersama, saling membantu ya, untuk dialek sendiri kita juga sama-sama saling riset juga,” kata aktris keturunan Amerika Serikat itu.

Selama dua hari dirinya bersama Mikha dan para aktor lain juga tim akan tampil pada pentas teater Ariyah dari Jembatan Ancol. Selain mempersiapkan stamina dan kondisi kesehatan, Chelsea tak lupa meminta doa agar pertunjukan itu berjalan dengan lancar.

“Mohon doanya untuk dua hari ke depan,” imbuhnya.

Adapun pementasan teater besutan rumah produksi teater Titimangsa itu digelar di Teater Jakarta, TIM, Cikini, Jakarta Pusat, mulai 27-28 Juli 2023. Tiket pentas berkisar dari Rp200 ribu hingga Rp1,2 juta.

Bertabur bintang, Ariyah dari Jembatan Ancol menampilkan sederet pelakon kondang Tanah Air, selain Chelsea Islan dan Mikha Tambayong, seperti Ario Bayu, Gusty Pratama, Lucky Moniaga, Ririn Ekawati, dan masih banyak lagi.