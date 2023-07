Pengisi Suara Asli Ken di Barbie Meninggal Dunia

ERA.id - Bill Cunningham pengisi suara asli karakter Ken dalam Barbie di era 1960-an meninggal dunia. Bill meninggal di usia 96 tahun.

Menurut laporan Deadline, Bill Cunningham meninggal pada 15 Juli di rumahnya di West Hollywood. Namun sayangnya tidak ada detail lain yang diberikan oleh agensinya, CESD Talent Agency.

Lahir di San Francisco, Bill pindah ke Hollywood untuk mengejar karir hiburan sebelum dia mendaftar di Angkatan Laut AS. Dia tampil dengan Fort Emory Drum dan Bugle Corp selama pengabdiannya, berkeliling di seluruh teater Pasifik.

Setelah perang, Bill menemukan kesuksesan sebagai penyanyi. Dia tampil di NBC's Voices of Walter Schumann dan The Tennessee Ernie Ford Show dan bernyanyi di soundtrack film untuk hampir setiap studio besar Hollywood.

Selama periode itu, dia juga mengisi suara Ken dalam rekaman Barbie awal milik Mattel, beberapa dekade sebelum Ryan Gosling berperan sebagai pacar Barbie di layar lebar. Bill Cunningham juga melakukan tur dengan Judy Garland dan Dinah Shore.

Pada tahun 1963, Bill beralih karier, menginvestasikan tabungan hidupnya ke Badan Artis Pasifik atas dorongan dari penyanyi dan bintang TV Peggy Taylor. Perusahaan itu dimulai dengan 10 aktor pengisi suara, dengan Bill mengirimkan headshots dan bios untuk kliennya ke biro iklan di Los Angeles sendiri.

Pada tahun 1971, dia membuka kantor di New York dan Chicago. Kemudian di tahun 2005, Slevin dan Doherty menjadi mitra perusahaan dan mengganti nama menjadi Cunningham-Escott-Slevin-Doherty (CESD) Talent Agency.

Bill Chinningham mengakhiri kariernya dengan peniun tahun 1989 dan menerbitkan otobiografi, I Wonder What Became of Me, pada tahun 2014.