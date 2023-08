Bisa Berdiri Tegak dengan Kaki Belakang, Kebun Binatang China Bantah Beruangnya Manusia yang Menyamar

ERA.id - Kebun binatang di Hangzhou, China Timur membantah klaim yang beredar luas di kalangan masyarakat tentang salah satu satwanya, yaitu beruang madu. Pihak kebun binatang membantah beruang yang dimiliki itu manusia yang sedang menyamar.

Dalam pernyataan resminya, pihak kebun binatang membantah bahwa beruang madu milik mereka bukanlah manusia seperti yang dituduhkan. Mereka justru berbalik dengan menyebut netizen tidak mengenal baik beruang madu.

"Beberapa orang mengira saya berdiri seperti manusia. Sepertinya kamu tidak mengerti aku dengan baik," kata pernyataan kebun binatang, dikutip AP, Selasa (1/8/2023).

Beruang madu adalah spesies yang terancam punah yang berasal dari hutan tropis Asia Tenggara di negara-negara seperti Malaysia dan Thailand.

Seorang juru bicara di kebun bintang mengonfirmasi beruang itu asli dan bukan samaran seperti yang dituduhkan. Menurutnya, bila seseorang menyamar menjadi beruang dengan kostum tebal, mereka hanya bisa bertahan beberapa menit saja sebelum akhirnya jatuh pingsan. Hal ini lantaran suhu musim panas yang cukup ekstrem sedang melanda China Timur.

WATCH: 🐻 A viral video of a black sun bear at the Hangzhou Zoo in China's Zhejiang province has some netizens convinced that it is a human in disguise. The zoo has since spoken out to quell the rumours, maintaining that it is "definitely a real animal". pic.twitter.com/hzHOZSnLPT