Asik Joget Bareng Pacar Bule Usai Ngaku Depresi, Lucinta Luna Kena Sentil Netizen: Jangan Bawa-bawa Mental Health, Bang!

ERA.id - Lucinta Luna menuai kritikan pedas usai mengunggah video berjoget. Ini lantaran sebelumnya Lucinta Luna mengaku depresi dan divonis memiliki gangguan kesehatan mental karena dibully netizen.

Usai mengaku depresi dan mengidap gangguan mental tersebut, Lucinta Luna bahkan menghapus semua postingannya dan hanya menyisakan empat unggahan saja. Ia juga sempat mengunggah dirinya memangkas rambutnya yang panjang hingga nyaris botak.

Namun, tak berselang lama dari pengakuan tersebut, Lucinta kini muncul dengan video berjoget dengan kekasihnya, Alan dan teman lainnya. Keadaannya tampak sangat baik dan sangat menikmati irama musik saat berjoget.

"The most important thing to do in this world is to get the food, beverage and someone who loves you. Kayak gue dan Lovpie and temen-temen circle terbaikku," tulis Lucinta Luna di Instagramnya.

Postingan Lucinta Luna ini sontak langsung ramai dikomentari netizen. Banyak dari mereka yang melontarkan hujatan terhadap Lucinta karena dianggap mempermainkan tentang kesehatan mental.

"Gw yang punya real mental health problem merasa ga seharusnya kayak gini, oh god," komentar salah satu netizen.

"Tolong gak usah bawa-bawa mental health cuma buat gimmick. Gak lucu loh bang," ucap yang lain.

"Rambut ka Luna masih ada? Bukannya udah mau digundulin kemaren," sambung yang lainnya.