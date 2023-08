Rayakan Momen Ulang Tahun Bareng Maxime Bouttier, Luna Maya dapat Hadiah Bintang dari Penggemar: Thank You Warga!

ERA.id - Kebahagiaan tengah menyelimuti Luna Maya yang baru saja genap berusia 40 tahun. Ia membagikan beberapa momen perayaan ulang tahunnya tersebut di Instagram, pada Senin (28/8/2023).

Pada foto pertama, terlihat Luna Maya mengenakan dress berwarna merah sedang berjongkok. Ia memegang kue ulang tahun dan berpose tengah meniup lilin.

Kemudian di foto selanjutnya, tampak Luna Maya berpose dengan Maxime Bouttier, aktor yang dikabarkan berpacaran dengannya. Mereka tampak begitu mesra dan bahagia dengan Maxime senyum menatap Luna yang sedang memeluknya.

"I'm not getting older, I'm leveling up (Saya tidak menua, saya naik level)," tulis Luna Maya di keterangan unggahannya.

Foto yang dibagikan oleh Luna Maya tersebut pun diunggah ulang oleh Maxime Bouttier di Instagram Storiesnya. Ia menyematkan keterangan mesra kepada Luna Maya.

"Dearest (tersayang)," tulis Maxime Bouttier.

Diketahui, ini bukan pertama kalinya Luna Maya dan Maxime Bouttier menunjukkan kemesraan di hadapan publik pasca dikabarkan menjalin hubungan asmara.

Sebelumnya mereka sempat tertangkap kamera menonton konser Suga BTS bersama hingga Maxime memberikan bunga ketika Luna Maya menang pertandingan tenis beberapa waktu lalu.

Keberanian Luna Maya pamer kemesraan dengan Maxime ini pun menuai banyak dukungan. Mantan kekasih Ariel NOAH itu bahkan mendapat banyak hadiah dari penggemar Maxime dan Luna (@maximemoon) mulai dari kue ulang tahun, bunga, pakaian, hingga sertifikat bintang atas nama Luna Maya.

Hadiah itu dibagikan oleh Luna Maya lewat Instagram Stories-nya. Dia pun mengucapkan terima kasih atas hadiah yang diberikan para penggemar.

"WOW! Thank you warga," ucap Luna Maya.