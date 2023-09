Nadin Amizah Ngamuk Usai Jadi Korban Pelecehan Seksual, Payudara Diremas Meski Sudah Berteriak

ERA.id - Penyanyi Nadin Amizah menjadi korban pelecehan seksual saat manggung di Bandung, Jawa Barat. Payudara Nadin diremas oleh oknum yang tidak diketahui identitasnya.

Lewat serangkaian unggahan di Instagram Story-nya, pelantun “Rayuan Perempuan Gila” ini kesal lantaran mendapat tindakan pelecehan seksual. Nadin menyebut tubuhnya disentuh tanpa izin.

“Jangan pernah sentuh badan saya dalam kondisi apapun kecuali sudah ada consent. MOHON DENGAN AMAT SANGAT,” tulis Nadin.

Lalu, pada unggahan yang sudah dihapus oleh Nadin, dia menyampaikan sumpah serapah setelah payudaranya diremas oleh orang tidak bertanggung jawab. Unggahan itu viral di media sosial setelah dibagikan ulang di akun @areajulid

“Menurut gue untuk siapapun yg td di ciwalk sambil gue lewat ngerauk t*t* gue, lu anj**g nge***t. Semoga lu ma*i cepet,” kata Nadin di unggahan yang sudah dihapus.

Kemudian, pada unggahan lainnya, Nadin menyebut kejadian kurang menyenangkan itu lantaran padatnya penonton yang hadir. Apalagi acara itu digelar di sebuah mall yang terletak di Bandung, Jawa Barat.

Meski kehadiran penonton ramai, Nadin menyayangkan adanya tindakan yang tidak diinginkan. Ia pun marah karena ada oknum yang mengambil kesempatan itu untuk menyentuh bagian tubuhnya, terutama payudara.

“Audiance membludak itu kadang rejeki juga kadang malapetaka ya. naudzubillahimindzalik, naudzubillah mentok. mungkin ya org tadi ga sengaja karna kondisinya se chaos itu, tapi kalau emang udh serame itu mohon banget MOHON BANGET MOHON BANGET gausah rebutan untuk nyentuh badan aku???? untuk apa???! aku manusia juga????? its so dehuminazing to be GROPED here and there just because what, i'm a singer????” tegasnya.

Kemudian, mantan kekasih Julian Jacob ini mengaku sempat berteriak karena kejadian itu. Akan tetapi upaya Nadin yang meneriaki penonton yang menyentuh tubuhnya tidak terlalu dihiraukan.

Nadin pun dengan santai memilih untuk tidak peduli bila makiannya itu viral di media sosial. Menurutnya, orang-orang yang dengan sengaja menyentuh tubuhnya tanpa izin pantas mendapatkan makiannya.

"Tunggu aja besok juga viral lagi video gue teriak, menurut gue siapapun yg maksa nyentuh badan gue lu semua pantes gue teriakin,” katanya.

"Kalo ada yg mau viralin video gue teriak jangan lupa upload juga video gue dipegang2 sepanjang jalan ditengah lautan manusia ya, thanks," pungkasnya.