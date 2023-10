Disebut Pindah Agama dan Jadi Mualaf, Ghea Indrawari Klarifikasi

ERA.id - Ghea Indrawari belum lama ini mengalami kejadian tak menyenangkan karena ulah oknum tak bertanggung jawab di media sosial. Ia disebut telah pindah agama dan menjadi seorang mualaf.

Mengenai hal ini, Ghea Indrawari pun buka suara lewat unggahan Instagramnya. Ia membagikan postingan akun TikTok yang menyebutnya pindah agama, yang menampilkan foto berhijab.

Ghea Indrawari melakukan klarifikasi karena postingan tersebut sudah sampai ke media sosial teman-temannya dan cukup mengganggu. Ia menegaskan bahwa dirinya sudah seorang Islam sejak lahir, sehingga menyebut dirinya pindah agama tidak benar.

“Sebenarnya males nanggepin karna menurut aku ga penting tapi ternyata fyp sampe temen-temen deket aku dan jadi banyak yang ngejudge,” tulis Ghea Indrawari.

“Jadi gini ya adminnya Quote Library on TikTok, do some research! Ini Ghea mana sebenarnya. Aku sebagai Ghea Indrawari jelas udah Islam dari lahir,” tuturnya.

Ghea menegaskan bahwa postingan tersebut sudah termasuk fitnah karena tidak benar. Ia juga menunggu permintaan maaf dari pemilik akun tersebut atau menghapus videonya.

“Kalo ngarang kaya gini jatohnya fitnah ya. Ditunggu banget permintaan maafnya atau at least take down kontennya thank you. Tolong dong yang kenal adminnya bilangin,” pungkas Ghea Indrawari.