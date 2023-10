Ngamuk Dikasih Gift Saat Live TikTok, Luna Maya Sindir TikTokers Mental Pengemis: Gue Sebal Banget

ERA.id - Luna Maya meluapkan kekesalannya usai diberikan stiker gift saat live di TikTok. Bukannya senang, kekasih Maxime Bouttier ini malah marah-marah saat ada netizen yang memberikannya stiker gift.

Mantan kekasih Ariel NOAH ini meminta para penonton agar tidak memberikan stiker gift saat dirinya sedang live TikTok. Luna Maya menjelaskan dirinya melakukan live TikTok bukan untuk mendapatkan stiker gift.

Rasa kesal ini disampaikan Luna Maya karena ia tidak ingin netizen membuang-buang uang dengan cara memberi gift kepada dirinya. Apalagi belakangan ini memang banyak orang yang ingin mendapatkan uang tambahan dengan live TikTok dan mengemis meminta stiker gift.

"Guys, nggak usah kasih gue gift gais! Nggak usah kasih gue koin, gift, apa apa apa itu, nggak usah," ucap Luna Maya, dikutip dari akun Instagram @lambe__danu.

"Dipikir kita live untuk dapetin gift gitu gitu kali ya," lanjutnya.

Bintang film Suzzanna Malam Jumat Kliwon ini juga menyindir fenomena NPC yang tengah viral di media sosial. Tren NPC adalah tren dimana para konten kreator membuat konten dengan meniru gerakan berulang dari karakter NPC yang ada dalam video game.

Aksi tren NPC live ini pun sedang banyak dilakukan para pengguna TikTok. Salah satu pengguna TikTok yang terkenal melakukan live streaming atau siaran langsung NPC adalah Fedha Sinon.

"Ada yang berusaha jadi NPC gais," celetuk rekan Luna Maya.

"Siapa? Gue? Gue nyindir sebenarnya. Thank you for the love, thank you for the love," kata Luna Maya sembari menirukan gaya orang yang sering menggunakan NPC.

Perempuan berusia 40 tahun ini merasa miris sekaligus khawatir dengan anak-anak muda yang bercita-cita untuk live di TikTok agar mendapatkan banyak stiker gift.

"Kamu cita-citanya apa kalau udah besar? Mau live di TikTok biar dapet koin sama gift. Wooow," tuturnya.

Luna Maya (Foto: Instagram/@lambe__danu)

Meski sudah meminta netizen untuk tidak memberikannya gift, tetap saja ada netizen yang memberikan gift bunga rose untuk Luna Maya. Aksi itu pun membuat Luna maya kesal karena ia merasa tidak membutuhkannya.

"Guys nggak usah kasih rose rose nggak usah, no," ucapnya.

Luna Maya menyayangkan banyak orang yang rela live berjam-jam demi mendapatkan stiker gift. Ia heran dengan fenomena orang berjam-jam live dengan berjoget demi mendapatkan banyak uang.

"Ngerti, gue ngerti. Tapi kan jangan ngajarin orang untuk nggak ngapa-ngapain terus cuma live berjam-jam dengan ekspektasi dapet duit dari situ," jelasnya.

"Karena gue sebel banget, ini fenomena di TikTok nih apa sih, orang-orang pada ngedance gitu," lanjutnya.

Luna Maya menginginkan para konten kreator memberikan edukasi atau menghibur para penonton. Jika orang tersebut memberikan edukasi atau menghibur saat live, maka bisa memberikan manfaat.

"Gini loh, kalau yang nge-livenya itu misalkan ajarin bahasa Inggris, matematika. Ada tuh gue nonton orang ngajarin bahasa Inggris, ngasih ilmu nggak apa-apa. Ya setidaknya menghiburlah ya," imbuhnya.

"Ada effort, apalagi suaranya bagus nggak apa-apa. Tapi kalau joget-joget, tidur, atau berendam-berendam di kolam, untuk apa coba?" lanjutnya.

Unggahan itu dibanjiri respon netizen. Mereka semua setuju usai mendengar penjelasan Luna Maya yang tidak suka diberikan stiker gift.

"Setuju sih ama mbak bulan. Tapi jujur gw bingung, kok bisa orang yang Live joged-joged itu malah banyak gift nya? Dr malem sampe siang joged-joged giliran. Tolong dijawab kenpa orang mau ya kasi gift kaum-kaum pengangguran nggak ada effort buat kerja kek gitu. Udah gitu duitnya dipamerin buat beli mobil," komentar akun @nitaerika*****2.

"Luna mewakili aku banget yang nggak setuju sama statment luna pasti salah satu pelaku atau nggak yang suka nontonin," tulis akun @akurey*****.

"Setuju dengan yang dibilang moon. Kasih gift untuk konten-konten bermanfaat. Karena kreatornya berbagi ilmu. Kalau cuma konten-konten gaje atau p0rnoaksi ngapain buang duit," kata akun @zara.pal*****.