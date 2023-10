Terinspirasi dari Drama Korea Yumi Cell, Marcella FP Luncurkan Novel Grafis Pertamanya

ERA.id - Penulis Marchella FP akhirnya meluncurkan karya terbarunya. Ia kali ini meluncurkan sebuah novel grafis untuk pertama kalinya yang berjudul TABI.

Novel terbarunya ini berbeda dari sebelumnya karena berbentuk cerita panjang dan grafis yang bekerja sama dengan beberapa ilustrator. Marchella sendiri mengaku ingin membuat karya yang berbeda dari NKCTHI yang sebelumnya sudah sukses di pasaran.

“Aku agak jenuh sama konsep penulis quotes gitu. Aku pas NKCTHI sering melihat di publik melihat bentuk seperti itu. Aku pun membuat grafik novel fiksi pertamaku bersama ilustrator dan kali ini tulisanku panjang,” kata Marchella FP saat konferensi pers di kawasan SCBD, Jakarta, pada Jumat (13/10/2023).

Dalam membuat novel terbaru ini, Marchella mengaku awalnya terinspirasi dari drama Korea Yumi Cell. Ia mengaku suka dengan karakter Yumi di drama tersebut dan akhirnya ingin membuat novel tentang kisah cinta.

“Suatu hari aku nonton drakor Yumi Cell, aku suka banget. Itu tentang perempuan 30an yang gagal terus percintaan tapi dikemas lucu. Dari nonton itu aku ngerasa ada satu kata yang nggak pernah aku tulis, aku nggak pernah tulis kata cinta di bukuku karena terlalu overuse menurut aku,” tuturnya.

Dengan ide awal tersebut, Marchella pun akhirnya ingin membuat sebuah novel tentang cinta. Terlebih setelah membaca buku The Alchemys, ia menemukan sebuah kutipan yang juga menjadi inspirasinya untuk novel TABI.

“Dari situlah aku mau nextnya bikin buku cinta. Terus aku baca The Alchemys, ada satu kalimat yang bikin trigger aku yaitu ‘kebohongan terbesar manusia adalah percaya kalau takdir diberikan bukan diciptakan’. Akhirnya aku buatlah treatment baru yang berbeda dari karya yang sebelumnya,” jelasnya.

Pada karya terbaru ini, selain menggunakan grafis, penulis 33 tahun ini juga menggunakan virtual influencer yang bernama Tabi sesuai judul novelnya. Tabi merupakan karakter dari novel tersebut, yang merupakan seorang perempuan melakukan perjalanan ke Jepang untuk menemukan cintanya.

Karya terbaru Marchella ini bisa dipesan mulai 15 Oktober mendatang dengan bentuk boxset dengan jumlah terbatas.