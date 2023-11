Tembus 10 Ribu Penonton, Aksi Nicholas Saputra Live Instagram Tapi Diam Doang Tuai Sorotan: Definisi Ganteng Nggak Banyak Gaya

ERA.id - Media sosial dihebohkan dengan beredarnya video aksi aktor Nicholas Saputra saat live Instagram. Namun, bintang film Ada Apa Dengan Cinta ini tidak berinteraksi dengan para penggemarnya. Sepanjang live Instagram, Nicholas Saputra hanya terdiam saja. Meski hanya diam saja, sang aktor mendapatkan 10 ribu penonton.

Dalam video itu, Nicholas Saputra terlihat sedang duduk di dalam mobil. Pria berusia 39 tahun ini terlihat tampan dalam balutan kaos putih yang dilapisi dengan kemeja denim. Beberapa kali, Nicholas Saputra memamerkan senyuman indahnya dengan tatapan datar saat menatap layar ponselnya. Ia tersenyum-senyum saat membacakan komentar dari para penggemarnya. Akan tetapi, aksi Nicholas Saputra membuat netizen kebingungan.

Pasalnya, Nicholas Saputra tidak pernah melakukan live Instagram. Aksi perdananya ini menuai sorotan karena Nicholas terus-terusan diam sepanjang live Instagram. Banyak publik yang keheranan melihat aksi sang aktor. Apalagi, Nicholas Saputra sudah mengantongi 10 ribu penonton.

Kabarnya, aksi Nicholas Saputra diam sepanjang live untuk melakukan endorse dari salah satu aplikasi ojek online yang menawarkan mode hening. Ia berhasil mendapatkan 10 ribu penonton saat melakukan siaran langsung tanpa berbicara sama sekali.

Nicholas Saputra (Foto: Instagram/@lambe_turah)

Meski Nicholas Saputra tidak berbicara apapun dalam video tersebut, para penggemar terutama perempuan memuji aksinya. Mereka memuji ketampanan Nicholas Saputra meski hanya diam selama live Instagram.

"Definisi ganteng nggak banyak gaya," tulis akun @tr90.by*****

"Diem aja bikin jantungan, gimana tiba-tiba am am am nyam kenyang," komentar akun @zya*****

"Ya ampun diem doang cakep banget auranya air auran." lanjut akun @avridaata****

Sebelumnya, Nicholas Saputra membeberkan alasan jarang mengunggah foto maupun video. Ia mengaku sibuk dengan pekerjaan dan tidak bisa menyempatkan waktu untuk membagikan momen di media sosial.

Nicholas Saputra juga sempat dibuat geger usai mengunggah foto perdananya di Instagram pribadinya. Nicholas Saputra mengunggah foto-diri (selfie) sambil menunjukkan jari ungu, tanda telah mencoblos pada Pemilihan Umum 2019. Dalam unggahannya itu, Nicholas menyampaikan ucapannya kepada pengikutnya yang telah ikut berpartisipasi dalam Pemilu 2019 dan berharap kondisi damai tercipta selepas pemilu.