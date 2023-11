Dituding Pro Israel Gegara Unggah Video Ini, Felicya Angelista Dibanjiri Kecaman: Takut Diboikot Produknya?

ERA.id - Belum lama ini, Felicya Angelista dibanjiri kecaman netizen usai dituding pro Israel. Istri Immanuel Caesar Hito ini menuai kecaman pasca mengunggah video Israel diserang Hamas. Tak sedikit netizen mengancam akan memboikot produk miliknya, Scarlett Whitening.

Melalui Instagram pribadinya, ibu anak dua ini menyampaikan keprihatinan atas konflik Israel dan Palestina, hingga memakan banyak korban jiwa. Ia berharap agar peperangan ini berakhir dengan perdamaian.

"Di sini saya ingin mengungkapkan isi hati saya mengenai peperangan antara Israel dan Palestina. Saya berdoa untuk adanya upaya gencatan senjata supaya terjadi perdamaian dan peperangan ini bisa berhenti," ujar Felicya Angelista, dikutip dari akun Instagram @felicyangelista.

Lebih lanjut, bintang film Will You Marry Me ini tidak tega melihat banyaknya korban berjatuhan, terutama anak-anak. Felicya Angelista mengajak masyarakat Indonesia agar saling memberikan bantuan kepada Palestina.

"Sebagai seorang ibu, melihat banyak anak-anak yang menjadi korban, terutama di Palestina. Melihat anak-anak kecil tidak punya harapan, tidak punya masa depan. Dan juga saya sebagai anak yang melihat banyak orang yang kehilangan orangtua, yang kehilangan sahabat-sahabatnya, kehilangan banyak orang terkasih, banyak orang tersayang," paparnya.

"Kita harus melakukan apa yang kita bisa untuk membantu meringankan penderitaan yang dialami oleh para korban, terutama korban anak-anak yang ada di Gaza, yang menerima banyak dampak buruk dari peperangan ini," lanjutnya.

Perempuan berusia 29 tahun ini berharap agar suaranya bisa didengar oleh para petinggi negara dengan melakukan upaya gencatan senjata. Ia berharap kedepannya tidak ada lagi korban dalam konflik perang Israel dan Palestina.

"Saya menggunakan suara saya juga untuk memohon para pemimpin-pemimpin semua untuk dilakukan upaya gencatan senjata, supaya nggak ada lagi korban. Banyak diantaranya anak-anak dan juga wanita, dan nggak ada yang bisa kita lakukan sekarang selain berdoa," tuturnya.

"Apa pun yang bisa kita lakukan, bantuan-bantuan yang bisa kita lakukan, kita harus memastikan semua tepat sasaran supaya semuanya bisa terbantu. I stand with peach and humanity," tambahnya.

Di akhir video, Felicya Angelista membagikan video Israel dan Palestina. Terlihat banyak gedung kebakaran dan runtuh di Palestina akibat Israel. Dalam unggahan tersebut, ia menampilkan video Israel yang tengah diserang oleh Hamas.

"Tidak pernah ada perang yang baik ataupun perdamaian yang buruk. Damai itu indah, mari sama-sama kita doakan agar perang dapat dihentikan, karena tidak pernah ada keuntungan dari kedua negara yang terlibat perang, tetapi yang ada hanya kerugian karena orang tidak bersalah yang menjadi korbannya," tutupnya.

Unggahan itu dibanjiri respon netizen. Mereka menduga bahwa Felicya Angelista pro Israel. Tak sedikit netizen mengajak untuk memboikot bisnisnya.

"Yaah apakah produknya perlu diboikot juga ini gaes?" tulis akun @meilia******

"Kamu kenapa nangis mbak? Takut diboikotkah produkmu? Apa gimana?" komentar akun @rsma***

"Nangisin apa mba? dah keliatan kali situ dukung Israel," kata akun @ameliaca****_

"Keliatan banget Felicya dukung Israel." lanjut akun @saviranungg*****