Dadanya Sempat Dibelah Akibat Sakit Jantung, Chef Haryo Pramoe Meninggal Dunia di Usia 48 Tahun

ERA.id - Kabar duka datang dari dunia kuliner dan dunia hiburan Tanah Air. Chef Haryo Pramoe meninggal dunia di usia 48 tahun di Rumah Sakit Meilia Cibubur, Jakarta Timur pada Kamis (21/12/2023).

Chef Haryo meninggal dunia akibat sakit jantung. Rencananya Chef Haryo akan dimakamkan di TPU Cipenjo, Cileungsi.

Kabar Chef Haryo meninggal dunia diungkapkan melalui unggahan Instagram stories Ferry Maryadi. Ia menuliskan ucapan bela sungkawa atas kepergian Chef Haryo Pramoe untuk selama-lamanya.

"Innalillahi wa inailayhi rojiun. Sampe ketemu lagi Haryo Pramoe," tulis Ferry Maryadi yang menandai akun Instagram Chef Haryo, dikutip dari unggahan Instagram @lambe_turah.

Tak hanya Ferry Maryadi, Gary Iskak juga membagikan foto hitam putih Chef Haryo. Rupanya, mendiang merupakan anggota sebuah club motor. Selain masak, Chef Haryo gemar motoran dan member dari Bikers Brotherhood MC Indonesia.

"Till we meet again in jannah brother," tulis Gary.

Setelah ditelusuri, Chef Haryo sempat melakukan operasi besar pada Oktober 2021 silam. Chef Haryo mengalami sakit jantung, yakni nama penyakitnya adalah diseksi aorta. Chef Haryo sudah mengidap penyakit itu sejak 2019 lalu.

Pada 18 Desember 2021 silam, Chef Haryo foto tengah berbaring di rumah sakit. Terlihat rambutnya memutih, terdapat luka di dada, banyak selang. Ia menceritakan momen ini tidak akan pernah dilupakannya.

"Foto ini tidak akan pernah aku lupakan. Allah memberikan aku kesempatan hidup kedua," tulisnya, dikutip dari akun Instagram @chefharyo.

Chef Haryo mengatakan operasi dilakukan dengan kondisi dada yang sudah dibelah. Namun, ia tetap bersyukur dan menikmati hari-harinya. Chef Haryo juga akan memperbaiki hidupnya supaya lebih baik lagi kedepannya.

"Lihat dadaku yang sudah dibelah,aortaku,prosedur bentall dan penggantian katup jantung benar benar membuatku banyak bersyukur setiap nikmat yang Allah berikan," katanya.

"Inshaa Allah akan kubenahi semua kesalahanku kepada orang orang yang pernah tersakiti dalam hidupku. Aku akan menjadi manfaat buat ummat manusia." lanjutnya.

Sebelum dikabarkan sakit, pembawa acara Harmoni Alam ini sempat menghilang dari layar kaca sejak 2015. Kondisi rumah tangganya tidak baik dan membuat bisnisnya ikut memburuk. Chef Haryo Pramoe kemudian hijrah dan akhirnya muncul di beberapa channel YouTube.

Nama Haryo Pramoe terkenal setelah beberapa kali membawakan acara masak-masak di televisi. Sebelum terjun ke industri hiburan, ia pernah keliling ke Eropa dan Amerika Serikat untuk mempelajari beragam makanan. Namun Chef Haryo memilih untuk berkarier di Indonesia dengan fokus pada berbagai makanan Indonesia.

Pada 2015, Chef Haryo Pramoe sudah didapuk untuk menjadi pembawa acara di berbagai program makan seperti Masak Musikal, Menu dan Venue, Harmoni Alam, Icip Icip, Foodtastic, Sendok Garpu dan Seleb Masak. Ia juga turut mengisi program Dapur Muslim yang ditayangkan oleh channel YouTube Ammar TV.

Kemampuan Chef Haryo Pramoe dalam bidang kuliner membuatnya sempat diundang menjadi juri pada lomba masak di Riau atas undangan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Riau pada Desember 2015.