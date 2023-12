Bongkar Kelakuan Suami Pilot Selingkuh dengan Pramugari Lewat Discord, Seleb TikTok Ira Nandha: Aku Hancur

ERA.id - Seleb TikTok Ira Nandha atau dikenal Ibu Kavi membongkar kelakuan suaminya yang berprofesi sebagai pilot Citilink bernama Elmer Syaherman. Elmer diduga berselingkuh dengan pramugari lewat aplikasi Discord.

Melalui Instagram pribadinya, Ira Nandha membagikan tangkapan layar isi percakapan mesra Elmer Syaherman dengan pramugari lewat aplikasi Dicord. Diduga pramugari itu adalah Bella Damaika.

Dalam aplikasi Discord tersebut, suami Ira Nandha menggunakan nama Jaheerman. Sementara akun pramugari tersebut bernama lachocolatte. Dibagian caption-nya, Ira mengaku suaminya sudah berselingkuh berkali-kali.

Ira Nandha mengatakan mengaku suaminya sudah ketahuan 6 kali selingkuh. Namun, 5 kali dengan orang yang sama dan 1 orang berbeda. Kini, Ira Nandha memutuskan membongkar aib tersebut dimedia sosial.

"Teman teman maaf ya, aku sebenarnya gak suka melakukan ini tapi aku udah gak bisa tahan lagi. 6x ketahuan. 5x dengan orang yg sama, 1x orang yang berbeda," tulisnya, dikutip dari akun Instagram @iranndha

"Dari awal nikah udah di s3lingkuhin dengan orang yang sama dan selalu aku tutupin. Aku berhasil bertahan 4 tahun ini dengan diam. Kali ini aku hancur, tapi aku gamau hancur sendirian. kita rasain bareng bareng ya," lanjutnya.

Dalam percakapan tersebut awalnya pramugari itu mengaku lelah karena hanya dijadikan kekasih gelap Elmer. Namun, Elmer mengaku tetap berada disisi selingkuhannya, meski sudah memiliki istri serta anak.

"Nggak kok serius ini aku senang kamu udah gini. Ini aku nggak mau ngerusak makanya aku nanya maaf ya. Iya aku masih disini ngechatin kamu berarti aku nggak capek ya sayang," bunyi pesan Elmer Syaherman yang dikirimkan ke akun lachocolatte.

"Aku nggak tahu deh gimana pikiran kamu. Kalau udah capek pergi aja yaaa. Jangan paksain. Iya terserah gimana kamu. Jangan tanya aku apapun ya aku malas," balas akun lachocolatte.

Di slide berikutnya, akun lachocolatte mengirimkan foro dirinya kepada Elmer Syaherman. Wanita cantik itu tengah berpose dan berpakaian seksi serba hijau. Selain itu percakapan memperlihatkan keduanya janjian untuk pergi bersama.

"Abis maghrib ya sayang jalan. Kayaknya aku kosongin jadwal, nggak tenis, di kamu aja. Jam 10an sayang. Nggak apa-apa lama-lama? Takutnya kamu bosan," bunyi pesan Elmer Syaherman.

"Lama banget habis magrib. Nggak apa-apa banget dong. Kok gitu? Nggaklah sayang," balas akun pramugari tersebut.

Tak hanya itu, Elmer Syaherman dan akun lachocolatte juga saling mengirim foto pap. Terlihat, Elmer memamerkan foto saat dirinya berada di dalam pesawat lengkap dengan seragam pilot. Akun lachocolatte mengirimkan foto seksi saat mengenakan tanktop ungu.

"Sayang ah. Kamar mandi juga niii, ahhh. Atasan dikit sayang. Padahal kalau dikasih aku c**i disini. I love you so much sayangku, so much," bunyi pesan Elmer Syaherman.

"Hahaha dah stoppp. Wkwkwk ada gila-gilanya ya sayanggg," balas pramugari itu.

Selain itu, Elmer Syaherman dan wanita pramugari itu juga sudah berhubungan intim. Sebab, Elmer Syaherman menanyakan alat kontrasepsi yang tidak ditemukannya pasca berhubungan intim dengan selingkuhannya.

"Sayang aku nggak nemu kond** kita. Kamu simpen dimana. Aku nyari-nyari nggak nemu. Dalam tas kamu nggak sih. Coba cek," tulis Elmer Syaherman.

"Oh dah kamu masukin? Entar deh aku cek." balas akun pramugari tersebut.

Diketahui, Elmer Syaherman merupakan suami dari Ira Nandha, seorang mantan pramugari yang kini terkenal sebagai TikToker. Pasangan ini menikah pada tahun 2019. Elmer Syaherman bekerja sebagai seorang pilot di maskapai penerbangan Citilink, seperti yang terlihat dari akun Linkedln miliknya.