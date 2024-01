Beberkan Rahasia Awet Muda hingga Bandingkan Wanita Seusianya, Wulan Guritno Dibanjiri Hujatan: Jangan Sombong

ERA.id - Kini, Wulan Guritno dibanjiri hujatan usai membeberkan rahasia awet muda dan bugar. Banyak netizen yang tak terima Wulan Guritno dianggap merendahkan ibu-ibu lain lantaran menceritakan dirinya yang awet muda.

Mantan istri Adilla Dimitri ini mengatakan anaknya, London Abigail begitu kagum dengan dirinya. Bahkan, London Abigail rajin menggunakan skincare di usia muda agar tampil cantik dan awet muda seperti ibunya.

"Anak aku London, umur 13 tahun udah rajin skincare-an," tutur Wulan Guritno, dikutip dari akun Instagram @rumpi_gosip.

Lebih lanjut, bintang film Jakarta vs Everybody ini memberikan alasan anaknya ingin tampil seperti dirinya. London merasa Wulan Guritno terlihat awet muda dibanding ibu-ibu lain yang seusianya.

"Aku bilang 'kamu umur 42 mau kayak Mama nggak?' Karena kan dia lihat ibu-ibu temen-temennya yang seumuran sama aku tuh beda banget gitu," tutur Wulan Guritno.

London merasa Wulan Guritno terlihat masih berusia 30-an tahun. Padahal, Wulan Guritno sudah berusia 42 tahun. London juga kerap membandingkan paras dan kebugaran Wulan Guritno dengan ibu-ibu lainnya.

"Dia bilang 'You don't look like you're 42, mom'. You look like you're 30, kayak 32 tahun lah gitu. Iya, kan aku bandingin sama mama-mamanya teman aku," beber Wulan Guritno.

Hingga akhirnya, Wulan Guritno membeberkan tips awet muda kepada London Abigail. Ia meminta agar London memperhatikan asupan dan mengatur pola makan.

"What do you do?' You have to exercise. Tau apa asupan yang masuk ke dalam tubuh kamu, nggak makan jorok," ujar Wulan Guritno.

"Nah itu bagus, jadi saking dia kepengen tuanya kayak aku, dia nggak mau tuh makan junkfood lagi, karena cepat tua kata dia," tambahnya.

Unggahan itu dibanjiri respon netizen. Mereka ramai-ramai menghujat Wulan Guritno. Mereka menganggap Wulan Guritno sombong, karena membandingkan wanita seusianya yang tidak awet muda.

"Waaa sama aja nyinyir ibu ibu temennya, bukannya itu menyakiti hati ibu ibu temennya. Jangan sombong mbak," tulis akun @herlinaherlia*****

"Harusnya pendapat anakmu ga usahlah di mention. Cukup katakan pendapat anak soal dirimu saja. Gak usah di sebut soal ibu teman anak-anakmu. Merendahkan orang untuk mempertinggi diri sendiri. Tiap orang beda-beda hidupnya,keuangannya, hormonnya, kondisi keluarganya, banyak faktor org bisa awet muda ataupun terlihat tuwa," komentar akun @cinnamon********

"Narcissistic banget. You could have said ‘yaa tiap ibu kan beda beda nak yang penting kamu selalu makan makanan sehat dan enjoy your child phase life!’ . She make it about her lol KAGA USA BANDINGIN EMAK EMAK LAIN. EGO LO KEGEDEAN" tulis kata akun @deebro****