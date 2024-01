Detik-Detik Pesawat Aktor Christian Oliver Kecelakaan, Terkendala Selama Penerbangan hingga Jatuh ke Laut

ERA.id - Bintang film Speed Racer, Christian Oliver meninggal dunia dalam kecelakaan pesawat bersama kedua putrinya di Kepulauan Karibia. Peristiwa nahas ini terjadi saat mereka pulang berlibur.

Christian Oliver bersama kedua putrinya menaiki pesawat bermesin tunggal yang lepas landas dari bandara Bequia, pada pukul 12.10 waktu setempat. Pesawat kemudian mengalami masalah saat penerbangan, kemudian jatuh ke laut.

Dilansir dari Guardian, usai pesawat jatuh, penjaga pantai, tim pencari, hingga penyelam langsung turun ke lokasi kejadian. Mereka berhasil mengevakuasi empat jenazah yang berada dalam pesawat tersebut.

Keempat jenazah tersebut adalah Christian Oliver yang berusia 51 tahun. Kemudian kedua putrinya yakni Annik Klepser yang berusia 10 tahun dan Madita Klepser berusia 12 tahun, hingga pilot sekaligus pemilik pesawat tersebut, Robert Sachs.

Usai ditemukan, jenazah keempatnya langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Keempat jenazah juga akan diotopsi jika keluarga menyetujui.

Sementara itu, Christian Oliver sendiri merupakan aktor yang berkarier sejak 1994 lalu dengan berperan di acara Saved by the Bell: The New Class. Kemudian ia juga terkenal lewat film The Good German, Speed Racer, hingga Valkyrie.