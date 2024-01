Lucinta Luna Tampil Berjenggot Usai Ngaku Akan Tobat

ERA.id - Belum lama ini Lucinta Luna mengaku bahwa dirinya ingin bertobat setelah menonton film Siksa Neraka. Pengakuan Lucinta ini pun membuat publik menduga bahwa ia akan kembali ke jati dirinya yang asli, yakni seorang pria.

Dugaan tersebut semakin kuat dengan penampilan baru Lucinta Luna di Instagram Boy William. Terlihat pada video tersebut Lucinta menari bersama Boy William.

Namun, penampilan Lucinta tampak berbeda dari biasanya, karena kali ini ia muncul tidak dengan pakaian wanita. Ia tampak mengenakan sweater putih, celana pendek, wajahnya berkumis dan berjenggot, hingga rambut panjangnya tertutup topi.

"Mood kita se-mingguan ini gara-gara' THE FAMILY' Season 5! Thank you everybody! Salam dari the brothers, Boy & Fattah," tulis Boy William pada keterangan unggahannya.

"BANG FATAH LEBIH MENGGODA," balas Lucinta Luna di kolom komentar.

Unggahan tersebut sontak langsung mencuri perhatian publik, terlebih pada penampilan Lucinta Luna yang kembali menjadi pria. Banyak netizen yang memuji penampilan Lucinta tersebut.

"Blm baca coment, ku kira cowok beneran rupanya lucinta Luna, pangling," komentar netizen.

"Lah malah aura a cocok berpakaian seperti ini bg fatah," tutur yang lain.

"Auranya kok ganteng bgt ya klw udh glow up versi cowok," tambah yang lainnya.