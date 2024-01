Valentino Rossi Posting Ulang Video Pria Indonesia yang Mirip Dirinya, Netizen Langsung Heboh!

ERA.id - Valentino Rossi mencuri perhatian netizen Indonesia lewat postingan Instagram Stories terbarunya. Ia mengunggah ulang video yang menampilkan seorang pria Indonesia yang berpenampilan mirip dengannya.

Pria tersebut diketahui bernama Zakki Haiqal, yang memiliki akun Instagram dengan nama pengguna @zakkirossi46. Pada video, terlihat Zakki sedang parodi menjadi seorang Valentino Rossi.

Terlihat Zakki berpakaian baju balap khas Valentino Rossi ketika masih aktif di MotoGP sebagai pembalap Yamaha. Ia juga terlihat dikawal dua orang umbrella girl dan berjalan di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Kumaha damang kamera mc,” tulis Zakki Haiqal di postingannya tersebut.

Unggahan video Zakki Haiqal tersebut pun tampak diunggah ulang oleh Valentino Rossi langsung di Instagram pribadinya. Ia tak memberikan keterangan apa pun pada postingan ulang tersebut.

Hal ini sontak membuat Zakki Haiqal sendiri merasa senang. Ia juga membagikan bukti unggahan ulang Valentino Rossi dan mengungkapkan kebahagiaannya.

“Oh my goodness, gracias, graziee, i’ll try to talk about this story,” kata Zakki Haiqal.

Netizen yang melihat hal ini juga tampak heboh. Banyak yang mengucapkan selamat kepada Zakki yang akhirnya di-notice oleh sang idola dan ada yang menilai momen ini lucu.

“Perjuangan untuk cosplay tidak sia2,” komentar netizen.

“Buset distorykan lgsg sm akun asli Valentino Rossi, selamat bg,” ucap yang lain.

“Widihhh ngeriii, kocak bgt tp selamat bg,” tambah yang lainnya.