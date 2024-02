5 Tempat Wisata dengan Promo Spesial Pemilu 2024, Ada Ancol hingga TMII

ERA.id - Sebentar lagi, Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 akan dilaksanakan pada hari ini Rabu, (14/2/2024). Kamu bisa menikmati beragam promo tempat wisata, mulai dari Ancol hingga Merapi Park.

Maksimalkan kesempatan kamu untuk menikmati berbagai keseruan dengan teman-teman atau keluarga setelah nyoblos dengan mengunjungi berbagai tempat wisata. Dilansir dari berbagai sumber, berikut 5 destinasi wisata yang memberikan promo spesial khusus Pemilu 2024.

1. Ancol

Wahana Ancol menawarkan promo diskon Pemilu bagi pengunjung yang sudah menggunakan hak pilihnya pada Rabu, 14 Februari 2024. Dengan memamerkan jari bertanda tinta usai mencoblos, kita bisa mendapatkan harga khusus.

2. TMII

Taman Mini Indonesia Indah (TMII) memberikan promo spesial. Dengan membeli tiket, kamu bisa mendapatkan satu tiket gratis. Jika kamu membeli tiga tiket bisa mendapatkan satu tiket gratis.

Promo beli 2 gratis 1 tiket masuk Museum Keprajuritan & Museum Transportasi, serta Gratis masuk ke Museum Prangko, Museum Penerangan, Museum Hakka, dan Museum Cheng Ho. Mendapatkan diskon 10 persen untuk masuk Taman Burung, Museum Komodo, Dunia Air Tawar, Skyworld, dan Keong Emas.

3. The Jungle

Para pengunjung bakal merasakan wahana The Jungle dengan memperlihatkan jari tanda tinta. Kamu mendapatkan potongan harga tiket masuk The Jungle menjadi Rp50 ribu per normal dari harga normal sebesar Rp85 ribu rupiah.

Promo pembelian tiket berlaku tanggal 14 Februari 2024. Satu jari tinta berlaku maksimal 4 orang. Kamu bisa menunjukkan tiket nyoblos ketika membeli tiket.

4. Taman Safari

Menyambut pesta demokrasi Pemilu 2024, Taman Safari Bogor menggelar promo tiket masuk seharga Rp 200.000, dari harga Rp 230.000. Tiket Taman Safari hanya berlaku dengan pembelian offline atau Walk In saat libur nasional Pemilu 2024.

Pengunjung bisa menikmati sensasi beragam wahana. Mulai dari Safari Journey, visit Istana Panda, keliling 8 exhibit satwa, visit dan berendam di Curug Jaksa, hingga gratis menikmati 20 wahana permainan.

5. Jatim Park

Sebentar lagi Pemilu 2024, kamu bisa merasakan promo spesial momen Pemilu 2024. Kamu bakal mendapatkan diskon tiket masuk Jatim Park sebesar 10 persen. Apabila ingin mendapatkan harga spesial ini, kamu bisa menunjukkan jari bertinta sebagai tanda sudah mencoblos.