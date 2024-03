Thariq Halilintar Sewa Billboard di Times Square untuk Ucapkan Selamat Ultah ke Aaliyah Massaid, Berapa Harganya?

ERA.id - Thariq Halilintar memberikan kejutan istimewa dengan menyewa billboard di Times Square untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada sang kekasih, Aaliyah Massaid. Tentunya, banyak netizen penasaran berapa harga sewa billboard di Times Square?

Aaliyah, putri Reza Artamevia ini berulang tahun yang ke-22 tahun pada Jumat (8/3/2024). Sedangkan adik Atta Halilintar ini memberikan banyak kejutan untuk merayakan hari penting sang kekasih.

Terlebih lagi, Thariq Halilintar menjadi sosok spesial di momen ulang tahun Aaliyah Massaid. Momen ini menjadi pertama kalinya ulang tahun Aaliyah dirayakan bersama Thariq Halilintar.

Adik ipar Aurel Hermansyah ini juga merancang kejutan dengan memboyong keluarga serta kerabat Aaliyah Massaid ke Bali. Aaliyah tak menduga akan diberikan kejutan dalam perjalanannya kali ini.

Sayangnya, sang kakak, Zahwa Massaid tak bisa hadir dalam acara momen spesial tersebut lantaran ada urusan pekerjaan. Namun, Zahwa tetap memberikan ucapan selamat ulang tahun dan kejutan spesial kepada pelantun lagu "Ulangi" ini.

Bekerjasama dengan Zahwa, rupanya pria berusia 25 tahun ini menyewa billboard di Times Square.

"Karena nggak bisa bawa Zee (Zahwa) ke Jakarta karena kerja, kita bawa Aal nya ke Times Square," tulis Thariq Halilintar di Instagram Story-nya.

Sementara itu, Zahwa membagikan foto di belakang billboard besar di Times Square, New York. Billboard itu memperlihatkan foto wajah Aaliyah dengan ucapan 'Happy Birthday 22th'. Lalu, Zahra menuliskan pesan menyentuh di hari ulang tahun Aaliyah.

Aaliyah Massaid di Billboard Times Square (Foto: Instagram story/@aaliyah.massaid)

"The happiest birthday to my sister, my angel, my partner in crime @aaliyah.massaid!! Aku nggak bisa berada di sana (Indonesia) bersamamu, jadi aku rasa kita harus memajangmu di billboard New York," tulis Zahwa di Instagram Story.

"@thariqhalilintar habis-habisan dengan yang satu ini, terima kasih sudah merawat kesayanganku," lanjutnya.

Berapa harga menyewa billboard di Times Square?

Dilansir dari laman The Quint yang dipublikasikan pada Agustus 2020 lalu, untuk membuat iklan di Times Square dikenakan biaya sebesar USD 5000 (Rp77 juta) hingga USD 50000 (Rp775 juta) per hari. Dibandingkan dengan sumber iklan online seperti Google dan Facebook, biaya iklan Times Square hampir 4,25 kali lebih tinggi.