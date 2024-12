Berkat Film Top Gun, Tom Cruise Terima Penghargaan Luar Biasa dari Angkatan Laut AS

ERA.id - Tom Cruise mendapat penghargaan tertinggi dari Angkatan Laut AS. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk kontribusi Tom kepada Angkatan Laut dan Korps Marinir lewat karya-karyanya.

Bintang Top Gun itu dianugerahi Distinguished Public Service Award oleh Menteri Angkatan Laut AS Carlos Del Toro dalam sebuah upacara di Longcross Studios dekat London. Tom Cruise mengaku bangga menerima penghargaan luar biasa berupa medali dan sertifikat.

"Saya mengagumi semua prajurit, baik pria maupun wanita. Saya tahu dalam hidup, sesuatu yang sangat benar bagi saya, memimpin adalah melayani," kata Tom, dikutip AP, Rabu (18/12/2024).

"Dan saya tahu itu pada intinya. Dan saya melihatnya pada prajurit pria dan wanita," tambahnya.

Di sisi lain, Angkatan Laut mengatakan bahwa peran Cruise dalam berbagai film Top Gun telah membangkitkan kesadaran di masyarakat terhadap keberadaan perosnel marinir.

"Cruise telah meningkatkan kesadaran dan penghargaan masyarakat terhadap personel kami yang sangat terlatih dan pengorbanan yang mereka lakukan saat berseragam," kata perwakilan Angkatan Laut AS.

Top Gun, film sukses besar tahun 1986 tentang jagoan terbang Perang Dingin, menjadikan Cruise seorang bintang dan mendorong lonjakan pendaftaran militer. Angkatan Laut bahkan menyiapkan meja rekrutmen di bioskop.

Ketertarikan diperbarui dengan sekuel Top Gun: Maverick tahun 2022, di mana karakter Cruise membimbing generasi baru penerbang elit.

Angkatan Laut mengatakan sekuelnya “membawa nostalgia kepada penonton yang lebih tua dan menyegarkan kembali pikiran penonton yang lebih baru, yang secara efektif menargetkan minat penonton yang lebih muda terhadap keahlian dan peluang yang dapat diberikan oleh Angkatan Laut”.

Cruise juga dipuji atas perannya dalam film Born On The Fourth Of July, A Few Good Men, dan Mission: Impossible.

Petualangan Cruise berikutnya di layar, Mission: Impossible: The Final Reckoning, akan dirilis pada Mei 2025.