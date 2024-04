Momen Pratama Arhan Peluk Mesra Azizah Salsha Usai Timnas U-23 Kalahkan Korea Selatan

ERA.id - Peristiwa membanggakan baru saja diukir Timnas U-23 Indonesia di ajang Piala Asia U-23 2024, yang digelar di Qatar pada Jumat (26/4/2024). Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Korea Selatan dan masuk ke babak semifinal.

Kemenangan tersebut berhasil diperoleh setelah adu penalti, dengan skor akhir 11-10. Kemenangan ini tentu saja disambut bahagia dan bangga oleh masyarakat Indonesia.

Salah satunya adalah selebgram Azizah Salsha, yang juga merupakan istri dari pemain Timnas, Pratama Arhan. Azizah yang datang ke Qatar dan menyaksikan langsung pertandingan tersebut langsung menyambut bahagia kemenangan sang suami dan tim.

Lewat unggahan di Instagram Storiesnya, Azizah membagikan momen Pratama Arhan yang menghampirinya di tribun penonton usai laga berakhir. Terlihat Arhan berlari ke arah Azizah dan langsung memeluk erat serta mencium pipi sang istri.

Azizah yang mengenakan jersey Timnas berwarna merah dengan nomor punggung Arhan pun juga terlihat memeluk erat sang suami. Ia mengaku bangga dengan kepada Arhan yang sudah memberikan penampilan terbaik di laga melawan Korea Selatan.

“Super proud of this one @pratamaarhan8,” tulis Azizah Salsha pada keterangan unggahannya.

Hubungan Azizah Salsha dan Pratama Arhan belakangan memang kerap menjadi sorotan, setelah keduanya resmi menikah pada Agustus 2023 lalu. Usai menjadi suami istri, Azizah Salsha sering hadir langsung menonton pertandingan Timnas Indonesia untuk mendukung sang suami.

Sementara itu, pada laga Indonesia melawan Korea Selatan dini hari tadi, Pratama Arhan sendiri menjadi penentu kemenangan. Ia menjadi pemain terakhir yang mencetak gol penalti di pertandingan tersebut.