5 Tips agar Me Time Semakin Terasa Seru

ERA.id - Salah satu cara untuk menerapkan self love adalah dengan melakukan me time. Mungkin terdengar menakutkan terutama untuk kamu para ekstrovert yang nggak terbiasa pergi sendiri.

Tahukah kamu kalau me time bisa menjadi kesempatan untuk menjelajah tanpa gangguan dan tekanan sosial. Selain itu, kamu juga bisa menentukan kegiatan yang ingin kamu lakukan sesuka hati. Bahkan, kamu dapat mengubah rencana secara spontan.

Berikut kegiatan me time yang bisa kamu lakuin agar hidupmu makin seru, dari keterangan resmi Pokemon GO!

1. Eksplor kota dengan wisata bersejarah

Mau coba me time yang out of the box? Cobain keliling kota sambil menjelajahi tempat-tempat bersejarah. Kamu bisa cari info tentang wisata kota bersejarah yang sesuai budget.

Kalau nggak ada, kamu bisa eksplor ke sekeliling kota dan mengunjungi berbagai landmark yang iconic dengan transportasi umum atau taksi online. Jika punya kendaraan pribadi, nggak ada salahnya juga nyetir sendirian sambil dengerin lagu-lagu favorit kamu! Tapi ingat, drive safe ya!

2. Good food, good mood!

Terkadang, nggak perlu momen tertentu untuk menyantap makanan favorit. Percaya deh, makanan enak bisa bikin mood kamu makin bagus.

Bahkan, kamu ga harus menyantap hidangan fancy atau mahal. Mungkin, sekedar menyantap kue cokelat kesukaan, mie tek-tek, atau sop buntut depan komplek lebih memuaskan daripada makanan hotel bintang lima.

3. Penuhi kebutuhan vitamin D dengan kegiatan outdoor

4. Olahraga? Ga perlu ke gym

Pasti kamu udah tau, olahraga nggak harus selalu di gym maupun pakai alat mahal. Kamu bisa olahraga dari rumah sambil nonton tutorial di YouTube. Supaya nggak bosen dan opsi olahraga kamu makin variatif, bisa juga cobain jogging di sekitar rumah. Kalau pengen sensasi yang berbeda, kamu bisa ikutan fun walk. Nah, buat kamu yang suka tantangan, bisa juga naik level ke maraton.

5. Kenalan sama orang baru lewat acara komunitas

Supaya me time kamu makin fun, cobain kenalan sama orang baru lewat acara komunitas. Di situ, kamu bisa ketemu banyak orang dengan minat yang sama, ngobrol santai, atau bahkan bisa dapet teman baru yang seru buat diajak hangout. Biar mood makin bagus, kamu bisa sambil pesan makanan dan minuman favorit.