Renjun Absen, NCT DREAM Pukau Penggemar di Konser Jakarta

ERA.id - Grup idola asal Korea Selatan NCT DREAM berhasil memukau penggemar mereka dalam konser "NCT DREAM THE SHOW 3 DREAM()SCAPE" di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, meskipun salah satu anggotanya Renjun harus absen karena kondisi kesehatannya.

Keenam anggota NCT DREAM, yakni Mark, Jeno, Jaemin, Haechan, Chenle, dan Jisung membuka konser malam tadi dengan lagu “icantfeelanything”. Mereka pun tampil menawan dengan paduan busana rider jacket berwarna hitam, beserta celana denim dan kaus berwarna senada.

“I might've been afraid to be brave, come on,” suara para anggota NCT DREAM mulai terdengar di area konser berlangsung.

Dengan semangat, NCTzen (basis penggemar NCT) menggoyangkan light stick (stik lampu) mereka dan bersorak saat NCT DREAM perlahan naik ke atas panggung.

Selama kurang lebih tiga menit, NCT DREAM menyanyikan “icantfeelanything” dengan lancar sambil menari dan menyapa penonton di area konser. Sesekali NCTzen memanggil nama anggota NCT DREAM sambil bersorak kencang.

“Mark Lee! Jeno! Jaemin! Haechan! Chenle! Jisung!” secara bergantian, NCTzen kompak memanggil idola kesayangannya itu saat tampil di atas panggung.

Usai menyanyikan lagu “icantfeelanything”, NCT DREAM kembali menampilkan sejumlah lagu. Mulai dari “BOX”, “GO”, dan lainnya.

Meskipun hanya tampil berenam Renjun, NCT DREAM berhasil tampil kompak untuk menghibur NCTzen di Jakarta.

Beberapa waktu lalu, Renjun harus hiatus sementara dari aktivitas grup karena kondisi kesehatannya, termasuk untuk konser di Jakarta.