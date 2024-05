Dukung Palestina, 6 Artis Indonesia yang Ikut Suarakan All Eyes on Rafah

ERA.id - Kamp warga Palestina di Rafah habis-habisan digempur militer Israel, dunia pun mengecam dan mengutuk aksi tersebut dengan menyuarakan: All Eyes on Rafah. Dukungan ini juga digaungkan artis-arti Indonesia dengan ikut memposting di media sosial.

Sejumlah artis Indonesia suarakan rasa kemanusiaan untuk Palestina via unggahan All Eyes on Rafah dari Zaskia Sungkar, Rizky Nazar hingga Acha Septriasa.

Berikut deretan artis Indonesia yang turut menyuarakan All Eyes on Rafah di akun media sosial mereka.

1. Zaskia Sungkar

Beda dengan tamplate pengguna Instagram lain, Zaskia Sungkar mengunggah warna hitam dengan kalimat All eyes on Rafah di kiri atas. Tergambar jelas nuansa duka lara dalam unggahan ini.

Zaskia Sungkar (Instagram)

Menyertai unggahan pada Selasa (28/5/2024), Zaskia Sungkar mengingatkan, “All eyes for Rafah. Kalau postingan kita ada yang di take down, doa kita gak akan ada yang bisa hapus.”

2. Acha Septriasa

Mengunggah potret dataran gersang dengan sejumlah bala bantuan sebagai “tempat” warga sipil menyandarkan hidup, Acha Septriasa melayangkan dukungan untuk Palestina.

Acha Septriasa (Instagram)

Sejumlah boks bantuan berwarna broken white membentuk tulisan, “All eyes on Rafah.” Pelantun “Sampai Menutup Mata” menyerukan rasa kemanusiaan untuk saudara jauh.

3. Abidzar Al-Ghifari

Putra almarhum Jefri Al Buchori, Abidzar Al Ghifari, juga menggemakan All Eyes on Rafah di Instagram Stories, Selasa (28/5/2024). Tak hanya selebritas Tanah Air, artis dunia pun mengecam tindakan Israel.

Abidzar Al Ghifari (Instagram)

4. Rizky Nazar

“All eyes on Rafah” adalah seruan kepada masyarakat dunia agar memusatkan perhatian maupun doa untuk warga sipil yang terdampak agresi militer Israel. Ini sangat penting.

Mengingat, Rafah tempat pengungsian terakhir. Mayoritas korban dalam tragedi kemanusiaan ini perempuan dan anak-anak tak berdosa. Rizky Nazar menolak diam.

5. Novia Bachmid

All Eyes On Rafah juga diunggah Novia Bachmid di Instagram Stories, Selasa (28/5/2024). Tanpa status teks panjang lebar dan emotikon karena gambar merefleksikan banyak kata.

Novia Bachmid (Instagram)

Unggahan Novia Bachmid sama dengan Rizky Nazar dan Acha Septriasa, yakni bala bantuan membentuk kalimat All Eyes On Rafah. Sebuah pengingat tentang tragedi kemanusiaan.

6. Arbani Yasiz

Bintang film Ancika: Dia Yang Bersamaku 1995 juga bersuara soal tragedi kemanusiaan di Palestina yang makin genting dalam beberapa bulan terakhir. Tanpa banyak kata.

Arbani Yasiz mengunggah gambar yang sama, seperti rekan-rekan selebritas Tanah Air bertajuk: All Eyes for Rafah. Doa dan cinta sang aktor dikirim untuk rakyat sipil yang terdampak.

Bella Hadid, Zara Larson, hingga Kehlani menentang aksi militer Israel. Mereka heran mengapa banyak selebritas memilih diam melihat tragedi kemanusiaan berlangsung selama berbulan-bulan.