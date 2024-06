MG: Lihat Mobil Listrik sebagai Gaya Hidup Masa Depan, Bukan Sekadar Koleksi Garasi

ERA.id - MG Indonesia memperkenalkan New MG ZS EV dan New MG VS Hybrid. Keduanya langsung jadi primadona sewaktu dikenalkan di Kota Makassar, Sulawesi selatan, Sabtu kemarin. Bagaimana tidak, tiga unit yang disediakan untuk peluncuran, langsung ludes terjual dalam hitungan menit.

“Belum juga resmi diluncurkan, Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) sudah menumpuk, terutama untuk warna hero colour biru yang sangat diminati,” ungkap General Manager MG Motor Pettarani, Sudarmaji Madani.

Sudarmaji bilang, mobil ini mesti dilihat dari perspektif gaya hidup masa depan yang lebih ramah lingkungan dan hemat energi. Bukan cuma jadi koleksi mobil di garasi saja.

“Dengan teknologi transmisi EV dan Hybrid, kami menghadirkan keamanan, fitur unggulan, dan efisiensi yang tidak tertandingi. Ini adalah SUV masa depan yang sudah ada di depan mata Anda,” tambah Vice President MG Indonesia, Frank Zhou.

Sementara Endro Nugroho, CEO Otomotif Galesong Group, menambahkan bahwa MG VS Hybrid adalah kendaraan hybrid terjangkau dengan performa dan fitur dinamis yang tak tertandingi.

“Kami yakin tipe terbaru ini akan menjadi tren otomotif di Makassar dan Indonesia. Mobil hybrid dan listrik tak harus mahal. MG VS Hybrid dan MG ZS EV hadir dengan harga kompetitif, membuatnya pilihan sempurna bagi Anda yang menginginkan kendaraan canggih tanpa merogoh kocek terlalu dalam.”

Dengan harga mulai dari Rp462.500.000 untuk New MG ZS EV dan Rp396.500.000 untuk New MG VS Hybrid, Anda mendapatkan performa dinamis dan efisiensi tinggi.

MG VS HEV dengan mesin bensin dan motor listrik, menghasilkan kekuatan 177 PS dan torsi 200 Nm. Teknologi transmisi E-CVT dan sistem KERS (Kinetic Energy Recovery System) memastikan responsivitas dan efisiensi bahan bakar yang optimal.

Toh, pihaknya sudah menguji mobil tersebut dengan bahan bakar 48 liter yang mampu menempuh 800 km. Sistem hybrid-nya pun diklaim bekerja harmonis.

MG VS HEV menawarkan efisiensi bahan bakar hingga 25 km per liter, dilengkapi dengan fitur canggih seperti Energy Flow Display untuk optimalisasi energi, dan tiga mode berkendara: Eco, Comfort, dan Sport.

Lalu teknologi MG i-SMART membawa interaksi cerdas antara pengemudi dan kendaraan dengan fitur SMART Check, SMART Command, dan SMART Connect yang menyediakan navigasi cerdas, ramalan cuaca, dan streaming musik online melalui layar sentuh infotainment yang kompatibel dengan Apple CarPlay dan Android Auto.

Keselamatan juga menjadi prioritas MG VS HEV dengan Synchronized Protection System yang meliputi ABS, EBD, dan fitur keselamatan aktif lainnya. MG menegaskan komitmennya dengan layanan purna jual yang komprehensif, termasuk garansi kendaraan selama 5 tahun tanpa batasan kilometer, garansi baterai hingga 8 tahun atau 160.000 km, serta pemeliharaan gratis termasuk suku cadang dan layanan hingga 4 tahun atau 50.000 km. Dukungan Roadside Assistance yang tersedia 24/7 menambah ketenangan bagi pemilik MG.