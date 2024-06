Pamela Bowie Melahirkan Anak Pertama, Paras Tampan Bule Jadi Sorotan

ERA.id - Kabar bahagia datang dari Pamela Bowie. Sang artis baru saja melahirkan anak pertama berjenis kelamin laki-laki dengan suaminya, Armand Gunawan. Ia melahirkan pada 18 Juni 2024.

Kelahiran putranya dikabarkan langsung lewat unggahan Instagram stories Pamela Bowie. Bayi pertama pasangan itu diberi nama Oliver Richard Gunawan. Bayi mungil itu juga ramai dipanggil dengan sebutan baby O.

"And just like that, Oliver Richard Gunawan,” tulis Pamela Bowie, dikutip dari unggahan Instagram stories @pammybowie.

Bintang film Cinta Brontosaurus ini juga membagikan ulang foto putranya yang diunggah oleh keluarga maupun kerabat terdekat. Bayi menggemaskan itu berada di inkubator. Terlihat, Oliver lahir dengan berat 3,2 kilogram dan panjang 49 centimeter.

Adapun foto menunjukkan Pamela terbaring di ranjang rumah sakit. Pamela masih terpantau lemas dan beberapa kali terbaring di ranjang rumah sakit. Pamela terlihat senang ketika menggendong anak pertamanya. Begitupun sang suami yang begitu bahagia menyambut kelahiran buah hati tercinta.

Paras putra Pamela Bowie sudah terlihat tampan sejak kecil. Bahkan, sekilas wajahnya terlihat seperti bule. Tak heran, Pamela Bowie merupakan artis keturunan. Ayah Pamela berasal dari Amerika dan ibunya merupakan orang Madiun. Paras bule sang anak diwarisi dari Pamela Bowie. Sementara, Armand merupakan orang Tionghoa.

Kabar kelahiran bayi Pamela cukup mengejutkan publik. Pasalnya, artis itu diperkirakan masih akan melahirkan dalam beberapa bulan lagi. Tetapi, Selasa (18/6) kemarin, Pamela mengumumkan kelahiran sang bayi.

Sebelumnya lewat unggahan Instagram pribadinya, perempuan berusia 31 tahun ini mengumumkan kabar kehamilan pertamanya bertepatan dengan Hari Natal pada 25 Desember 2023 lalu. Dalam unggahannya, ia memamerkan foto hasil USG.

"Selamat hari Natal semuanya! Keluarga kami tumbuh dengan dua kaki kecil!" tulisnya.

Diketahui, Pamela Bowie dan Armand Gunawan telah resmi menikah di Bali pada Jumat (8/9/2023). Pemberkatan dilakukan Gereja Santo Silvester Bali