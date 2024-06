Bikin Kris Dayanti Terharu, Momen Azriel Hermansyah Lamar Sarah Menzel di Hadapan Keluarga

ERA.id - Kabar bahagia datang dari pasangan Azriel Hermansyah dan Sarah Menzel. Azriel akhirnya secara resmi melamar Sarah setelah berpacaran kurang lebih selama 4 tahun.

Lamaran tersebut dilakukan Azriel di momen perayaan ulang tahunnya yang ke-24. Pada unggahan sang kakak ipar, Atta Halilintar, terlihat keluarga mereka berkumpul, mulai dari Anang Hermansyah dan Ashanty, Kris Dayanti dan Raul Lemos, Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah, Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid, hingga Sarah Menzel dan ibunya.

Kemudian pada salah satu video tampak Azriel berlutut dan menyodorkan cincin kepada Sarah yang berdiri, dengan disaksikan keluarga. Sarah tampak terharu dan tersenyum sambil sesekali mengusap air matanya.

“Anodah propse day. Doain adek ku,” tulis Atta Halilintar.

Lewat Instagram, Azriel juga membagikan momen lamarannya tersebut, dengan Sarah yang terlihat sudah memakai cincin yang ia berikan. Ia tampak bersyukur sang kekasih menerima lamarannya.

“Alhamdulillah, Bismillah,” tulis Azriel Hermansyah.

Sementara itu, Azriel Hermansyah dan Sarah Menzel diketahui sudah berpacaran pada 2020 lalu. Keluarga keduanya tampak sudah merestui hubungan mereka, terlebih dengan Sarah yang sering mengikuti acara keluarga Azriel, begitu juga sebaliknya selama mereka berpacaran.

Sementara dalam unggahan Instagram Story sang Mimi, Kris Dayanti, terlihat raut wajah terharu bahagia menyaksikan langsung putra keduanya melamar pujaan hati.

"Propose to her on his birthday," tulis KD.