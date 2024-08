Bisnis Alkohol Jennifer Lopez Diduga Jadi Penyebab Keretakan Pernikahannya dengan Ben Affleck

ERA.id - Rumor retaknya pernikahan Jennifer Lopez dan Ben Affleck semakin menguat, bahkan mereka dikabarkan akan bercerai. Terbaru, diduga bahwa penyebab hubungan mereka rusak adalah bisnis alkohol milik Jennifer Lopez.

Dilansir dari Mirror, Jennifer meluncurkan bisnis alkoholnya seolah tak memikirkan perasaan Ben Affleck, yang mantan seorang pecandu alkohol. Ben sendiri saat ini masih dalam proses pemulihan atas kecanduannya tersebut.

Sumber mengatakan, Ben Affleck peluncuran bisnis alkohol itu bentuk penghinaan terhadap perjuangannya untuk pulih dan tetap sadar. Hal itu juga membuat Ben merasa patah semangat dan diabaikan oleh sang istri.

“Ben harus berjuang untuk mendapatkan kembali hidupnya setelah mengatasi kecanduan alkohol,” kata sumber.

“Mengetahui bagaimana dia kehilangan segalanya, termasuk cinta dari keluarganya, mengetahui ia bisa saja kambuh, Jen memutuskan untuk membuat lini alkohol sendiri membuatnya patah semangat,” tambahnya.

Selain karena peluncuran bisnis alkohol, keretakan pernikahan mereka juga disebut karena film dokumenter Jennifer Lopez, This is Me: Now A Love Story. Film tersebut memgungkap mengenai perpisahan mereka di masa lalu.

Ben yang terkenal sangat privasi akan kehidupan pribadinya sudah membujuk Jennifer Lopez untuk menghentikan produksi film itu yang memuat kisah cinta mereka. Namun, Jennifer mengabaikan permintaan Ben tersebut.

Dengan konflik-konflik yang muncul itu, hubungan Ben Affleck dan Jennifer Lopez pun menegang dan mereka juga dikabarkan sudah pisah rumah. Keduanya juga sudah jarang terlihat bersama di hadapan publik.

Sementara itu, Ben Affleck dan Jennifer Lopez memulai hubungan asmara mereka pertama kali pada 2002 lalu. Mereka juga sudah bertunangan saat itu, namun hubungan tersebut berakhir perpisahan pada 2004.

Setelah 17 tahun tak menjalin hubungan, Ben Affleck dan Jennifer Lopez kembali terlihat bersama pada 2021 setelah mereka bercerai dari pasangan masing-masing. Mereka juga akhirnya menikah pada Juli 2022 dengan pesta yang digelar tertutup.