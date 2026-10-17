Incar Pusat Kuliner Utara Jakarta, Cabang Keempat The Pizza Company Buka di Mal Artha Gading

ERA.id - The Pizza Company membuka outlet keempatnya di Mal Artha Gading, Jakarta Utara, Jumat (16/10/2026). Gerai ini menjadi yang pertama di kawasan Utara Jakarta yang memang dikenal dengan kulinernya yang beragam.

Pembukaan ini sekaligus menandai langkah baru merek pizza asal Thailand tersebut di ibu kota.

Sebelumnya, The Pizza Company sudah hadir di Margo City Depok, Summarecon Bekasi 2, dan Shell Lippo Village Karawaci. Kini giliran Kelapa Gading yang dipilih untuk memperluas jangkauan.

Kawasan Utara Belum Terjangkau

General Manager Palms Foods Indonesia, Ferdiansyah, menjelaskan alasan memilih Jakarta Utara. Menurutnya, kawasan tersebut menjadi wilayah yang belum dimasuki The Pizza Company. Ia berharap gerai ini bisa menjadi pijakan awal.

"Iya, kan kebetulan di kawasan Utara itu belum... belum ada. Nah, ini mudah-mudahan menjadi stepping stone," ungkap Ferdiansyah.

Pemilihan Kelapa Gading juga bukan tanpa alasan. Kawasan ini sudah lama dikenal sebagai pusat kuliner, terutama lewat deretan restoran seafood.

Di tengah persaingan kuliner yang ketat, Ferdiansyah mengaku The Pizza Company ingin ikut mengambil bagian. Ia ingin merek ini menjadi salah satu pilihan warga setempat.

"Ya kita pengin menjadi bagian dari itu, pengin menjadi salah satu pilihan buat customer yang ada atau yang tinggal di kawasan Kelapa Gading," tuturnya.

Mal Menyambut, Ekspansi Berlanjut

Ferdiansyah menyebut pihak Mal Artha Gading menyambut baik kehadiran The Pizza Company. Ke depan, pihaknya ingin hadir di mal lain, tetapi dengan jarak yang tidak terlalu berdekatan. Soal menu, ia memastikan sajian di outlet baru ini tetap sama sebagai identitas merek.

Ekspansi berlanjut ke Gajah Mada Plaza pada 27 Oktober dan ditargetkan mencapai delapan outlet hingga Desember. Dengan hadir di lebih banyak lokasi, Ferdiansyah ingin merek ini lebih dekat dengan pelanggan yang selama ini baru mendengar namanya.

"Kami ingin lebih dekat sama customer, enggak hanya mendengar, tapi juga mereka bisa merasakan menu-menu kita, pizza-pizza kita, semakin dekat dengan rumahnya customer kami, calon customer kami," jelas Ferdiansyah.