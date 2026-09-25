Buka Gerai Ketiga di Karawaci, The Pizza Company Usung Konsep Baru yang Mudahkan Pelanggan

ERA.id - Kuliner Indonesia kembali diramaikan dengan kehadiran kudapan khas Italia, The Pizza Company. Kali ini, The Pizza Company memperluas jangkauan dengan konsep lebih menarik.

Gerai ketiga yang dibuka di Shell Lippo Village Karawaci, Tangerang, ini memiliki konsep berbeda dari dua gerai sebelumnya. Khusus gerai ketiga, The Pizza Company tidak lagi berada di dalam mal yang mengusung konsep casual dining yang ramah keluarga. Gerai Karawaci mengambil arah berbeda karena berada di luar pusat perbelanjaan.

"Nah, kebetulan kami masuk ke area Tangerang di Karawaci, tepatnya di Shell Lippo, itu memang objektif kita untuk bisa menyentuh market segmen yang lain," ujar General Manager Palms Foods Indonesia, Ferdiansyah, saat ditemui pada Kamis (24/9).

Menurut Ferdiansyah, kawasan Karawaci dipilih karena dekat dengan kampus di sekitarnya. Selain keluarga, The Pizza Company ingin merangkul segmen yang lebih muda dan berharap mereka ikut menyuarakan merek ini.

"Dan kami paham bahwa di area Karawaci ini kan banyak sekolah-sekolah ataupun rumah sakit atau perumahan, ya. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita, bisa lebih mudah lah untuk mereka bisa apa, merasakan produk dari pizza, The Pizza Company," tambahnya.

Bayar Rp1 Dapat Pizza

Lokasi gerai memiliki akses langsung dari jalan raya, sehingga pengemudi ojek online dapat mencapai gerai tanpa masuk mal. Gerai ketiga ini juga menandai pertama kalinya The Pizza Company yang disiapkan dengan armada antar sendiri.

Selain lewat ojek online, pelanggan bisa memesan langsung lewat WhatsApp ke tim gerai. Model ini rencananya dikembangkan ke ruko atau kawasan padat hunian lainnya.

Untuk memperkenalkan gerai baru, The Pizza Company memberikan promo Rp1 untuk satu pizza medium hingga 26 September. Pengunjung tidak wajib membeli menu lain dan bisa membayar memakai QR, kartu debit, maupun kartu kredit.

Soal menu, The Pizza Company mempertahankan sajian yang sudah ada sebagai identitas. Tom Yum Pizza pun masih menjadi favorit pelanggan karena hanya tersedia di gerai mereka.

"Menu tetap kita pertahankan yang ada. Kita mau menjadikan itu identitas dulu, ya," jelas Ferdiansyah.

Ekspansi berlanjut dengan pembukaan di Mall Artha Gading pada 15 Oktober dan Gajah Mada Plaza pada 27 Oktober. Ferdiansyah juga menyebut Medan dan Palembang masuk target 2027, sementara Makassar sudah dalam tahap perencanaan.