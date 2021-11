Mukbang Hingga Wamil, YouTuber Jeanette's World dan Mas-Mas Korea Tampilkan Video Seru Soal Negeri Ginseng

ERA.id - Bagi kamu yang menyukai bahasa, makanan, musik, drama, hingga skincare Korea, wajib menonton serunya konten video yang dihadirkan di channel YouTube The Sunbae Club. The Sunbae Club adalah platform gaya hidup Korea yang mendorong nilai dan konten lintas budaya. Melalui The Sunbae Club, para content creator mengeksplorasi persamaan dan perbedaan antara beberapa budaya yang berbeda sambil menghubungkan komunitas hiburan Korea dengan dunia.



The Sunbae Club, yang diinisiasi oleh GCX Studios (salah satu unit bisnis Gushcloud International), menghadirkan empat series yang menampilkan cross-cultural exclusive talent Gushcloud yang saat ini berdomisili di Korea Selatan. Empat series tersebut adalah Sunbaes Try bersama Jeanette dan Jessica Lee, Unboxing Korean bersama Atom, The Korean Ate bersama Jessica Lee, dan Mas-Mas Korea bersama Ilham, Suhyun, Junghyun, Sunghun, dan Jisub.

Jisub 'Mas-Mas Korea' (Foto: Dok. The Sunbae Club)

Mas-Mas Korea adalah salah satu proyek terbaru The Sunbae Club. Series ini menampilkan interaksi 1 pria Indonesia dan 4 pria Korea yang memiliki tempat spesial untuk Indonesia di hati mereka. Para pria Korea ini tidak hanya tertarik dengan Indonesia, tetapi sebagian besar dari mereka lahir dan pernah tinggal di Indonesia. Sementara itu, sang pria Indonesia ingin menemukan persamaan dan perbedaan indah antara kedua budaya.



Mereka akan mengundang bintang tamu untuk berbagi cerita dan melakukan kegiatan bersama, contohnya cross-cultural influencer, komunitas, dan orang Indonesia yang saat ini tinggal di



Sunghun 'Mas-Mas Korea' (Foto: Dok. The Sunbae Club)

Dengan banyaknya konten Korea yang dikonsumsi masyarakat Indonesia akhir-akhir ini, kami berharap dapat menampilkan series yang akan menghubungkan dua budaya secara lebih mendalam dari yang sudah ada. Dalam kontennya, Mas-Mas Korea akan memberikan variasi pandangan seputar persamaan dan perbedaan kehidupan SMA di Korea dan di Indonesia, pengalaman wajib militer (wamil), dating life, mukbang, kebiasaan menyantap makanan pedas, dan lainnya.



Tidak itu saja, Mas-Mas Korea juga ingin menunjukkan cara orang non-Indonesia mempelajari, mengeksplorasi, dan memperdalam pengetahuan mengenai budaya Indonesia.

Mas-Mas Korea dan Jeanette's World (Foto: Dok. The Sunbae Club)

