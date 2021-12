Kesal Suaminya Dituduh Lakukan KDRT, Sheila Marcia Ungkap Fakta Sebenarnya

ERA.id - Sheila Marcia tidak bisa menahan rasa kesal dan amarahnya usai sang suami, Dimas Akira dituduh melakukan tindak kekerasan atau KDRT terhadap dirinya. Lewat unggahan di Instagramnya, Sheila membantah semua tuduhan tersebut dan menjelaskan kejadian sebenarnya.



Awal tuduhan KDRT dilayangkan ke Dimas terjadi setelah Sheila mengunggah foto matanya yang lebam karena terkena ponsel. Sheila menegaskan bahwa luka yang ia dapatkan karena terkena ponsel yang dimainkan anaknya, bukan dari kekekerasan yang dilakukan suaminya.



"Waktu kena getok hape secara tidak sengaja sama anak, Dimas suami saya adalah orang pertama yang langsung memeluk, elus2 dan mengecup mata saya yg kena getok," tulis Sheila Marcia, pada Selasa (28/12/2021).



Postingan Sheila Marcia (Instagram)





"Koq bisa2nya media menggiring opini seolah suami saya melakukan KDRT? And netizen yg budiman, come on! Read before you type/comment! Disturbing banget asli. Sampe ga tega aku sama suami, secara gak langsung kayak fitnah," katanya.



Lebih lanjut, Artis berusia 32 tahun itu menyatakan bahwa jadi seorang ibu sudah biasa mendapatkan luka lebam. Ia juga sekali lagi menegaskan bahwa lebam pada matanya terjadi karena terkena ponsel.



"Jadi ibu itu udah biasa kali lebam sana sini. Kalo saya bilang kena hape ya kena hape. Gak usah digiring kmana2 beritanya," pungkasnya.

