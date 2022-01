Terjerat Ganja, Simak Perjalanan Karier Ardhito Pramono, dari Musisi Digital hingga Aktor Kenamaan

ERA.id - Nama aktor sekaligus musisi Ardhito Pramono ramai diperbincangkan usai ditangkap terkait kasus penyalahgunaan narkotika. Ardhito ditangkap lantaran terjerat kasus narkoba jenis ganja.



Penangkapan pelantun "Bitterlove" itu dibenarkan oleh Kasatres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKBP Danang Setiyo. Pihaknya membenarkan musisi sekaligus aktor tersebut ditangkap terkait penggunaan ganja.



"Iya (Ardhito Pramono) narkoba jenis ganja," kata Danang Setiyo kepada wartawan, Rabu (12/1/2022).

Profil ardhito pramono (instagram/ardhitopramono)





Bukan hanya sebagai musisi saja, Ardhito Pramono yang sempat menempuh pendidikan di jurusan perfilman JMC Academy Creative Industeries Australia merambah kariernya ke dunia akting.



Kala itu dia dipercaya oleh Angga Dwimas Sasongko untuk bergabung dalam film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini. Dalam film itu, dia berperan sebagai Kale, manajer musik yang berkenalan dengan wanita bernama Awan (Rachel Amanda).



Kemampuan akting Ardhito yang dirasa cukup berbakat pun membuat Angga kembali memberikan peran untuk Ardhito Pramono. Kali ini dia menjadi pemeran utama dalam spin-off film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini, Story of Kale: When Someone in Love dan Story of Dinda: Second Chance of Happiness.



Bukan hanya bermain dalam film-filmnya saja, Ardhito juga turut mengisi soundtrack di film yang dia bintangi, seperti "Fine Today", "I Just Couldn't Save You Tonight", dan "Sudah". Berkat akting dan lagu-lagunya inilah Ardhito semakin dicintai oleh para penggemarnya.

Sukses dengan universe Kale yang diperankannya, Ardhito Pramono kembali mendapat tawaran untuk bermain film sekaligus menjadi pengisi soundtrack. Kali ini dia beradu akting dengan Jefri Nichol dan Amanda Rawless lewat film Dear Nathan: Thank You Salma. Sementara lagu yang dia bawakan berjudul "Teman Perjalanan".

Ardhito Pramono juga sering kali masuk ke dalam nominasi penghargaan mulai dari Anugerah Musik Indonesia, Indonesian Movie Actores Awards, hingga Piala Citra. Dia berhasil membawa pulang Piala Citra FFI 2020 untuk kategori Pencipta Lagu Terbaik untuk "Fine Today" dari film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini.



Dia juga memenangkan penghargaan dari Indonesian Movie Actors Awards (IMA) 2020 sebagai Pemeran Pendatang Baru Terfavorit atas perannya sebagai Kale. Sementara dari Anugerah Musik Indonesia dia memenangkan kategori Artis Jazz Kontemporer Terbaik untuk lagi "Fine Today".



Sayangnya karier dan kiprahnya sebagai musisi sekaligus aktor seketika runtuh akibat penggunaan narkotika jenis ganja yang dia lakukan. Ardhito Pramono ditangkap di kediamannya di kawasan Jakarta Timur dan masih dalam tahap penyelidikan hingga saat ini.

